Il Papa ricorda il cardinale Dri: pastore generoso che ha dedicato la sua vita a Dio

In un telegramma di cordoglio a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, Leone XIV ricorda la testimonianza di vita e di fede del cappuccino argentino, a cui Papa Francesco era profondamente legato, scomparso il 30 giugno a 98 anni

Un “pastore generoso", che fu "tanto apprezzato da Papa Francesco” e che “per anni ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa come confessore e direttore spirituale”. Così Papa Leone XIV ricorda la figura e il ministero del cardinale Luis Pascual Dri, il frate cappuccino argentino, scomparso il 30 giugno a 98 anni a Buenos Aires. Una figura nota perché citata diverse volte da Jorge Mario Bergoglio nel corso del suo pontificato, quale esempio e modello di misericordia e accoglienza verso chiunque si accostasse al confessionale, dove il frate – creato cardinale nel 2023 – trascorreva intere giornate.

In un messaggio indirizzato all’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, e a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Papa esprime le “più sentite condoglianze”, estendendole anche ai membri della comunità dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ai familiari del defunto, al clero, alle comunità religiose e ai fedeli dell’Arcidiocesi. Il Pontefice offre “ferventi suffragi” per il porporato, “affinché il Signore Gesù gli conceda la corona di gloria che non appassisce”.

Il saluto al cardinale Dri sulla pagina Facebook del santuario di Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya

Le esequie di padre Dri si terranno oggi alle 9 (ore 14 in Italia) presso il Santuario di Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, dove il cardinale si era ritirato nel 2007 ad 80 anni e dove continuava ad amministrare il sacramento della Riconciliazione. Nello stesso santuario sono state esposte le spoglie nei giorni scorsi e si sono tenute diverse celebrazioni e momenti di preghiera davanti al feretro.