Palestinesi nell'area di Rafah si spostano su carretti trainati da asini per la scarsità di carburante a Gaza

Telefonata tra il Papa e Mahmoud Abbas. Leone XIV: proteggere civili e luoghi sacri

Nella conversazione con il presidente dello Stato di Palestina, il Pontefice ribadisce l'appello al pieno rispetto del diritto internazionale umanitario in relazione ai recenti sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza e delle violenze in Cisgiordania. Esorta poi a non ricorrere all’uso indiscriminato della forza e al trasferimento forzato della popolazione

Vatican News Nella mattinata di oggi, 21 luglio, Papa Leone XIV ha ricevuto una telefonata da Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina, sui recenti sviluppi del conflitto nella Striscia di Gaza e delle violenze in Cisgiordania. A riferirlo, un comunicato stampa della Sala Stampa della Santa Sede. In Evidenza 20/07/2025 Leone XIV: si fermi la barbarie della guerra con una soluzione di pace Al termine della preghiera dell’Angelus, il Papa ha lanciato un forte appello per la pace, esprimendo il suo dolore per le vittime dell’attacco israeliano contro la parrocchia ...

Rispettare il diritto internazionale umanitario Nel corso della conversazione telefonica, si legge nel testo, il Papa ha rinnovato l’appello al pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, sottolineando l’obbligo di proteggere i civili e i luoghi sacri e il divieto dell’uso indiscriminato della forza e del trasferimento forzato della popolazione. Considerata la drammatica situazione umanitaria, scrive la Sala Stampa vaticana, si è enfatizzata l’urgenza di prestare soccorso a chi è maggiormente esposto alle conseguenze del conflitto e di permettere l’ingresso adeguato di aiuti umanitari. Infine, conclude la nota, Leone XIV ha ricordato la "fausta ricorrenza del decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina", firmato il 26 giugno 2015 ed entrato in vigore il 2 gennaio 2016. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui