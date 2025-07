Il 30 luglio riprendono le udienze generali di Papa Leone XIV

Domani il primo appuntamento del mercoledì dopo la pausa estiva e il periodo di riposo a Castel Gandolfo, dove il Pontefice farà ritorno per la Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Nel fine settimana, gli eventi per il Giubileo dei giovani

Vatican News

Dopo la pausa estiva, riprendono domani 30 luglio le udienze generali di Papa Leone XIV. L'ultimo degli appuntamenti del mercoledì, prima della consueta interruzione estiva, si era svolto il 25 giugno in Piazza San Pietro. Papa Leone si era poi trasferito a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. E proprio nel borgo laziale il Pontefice farà ritorno venerdì 15 agosto per celebrare la Messa della Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e recitare l’Angelus in Piazza della Libertà. Anche domenica 17 agosto, il Papa presiederà la preghiera dell’Angelus sempre in Piazza della Libertà; nel pomeriggio farà poi ritorno definitivamente in Vaticano.

Intanto, dopo una settimana caratterizzata da una fitta agenda di appuntamenti e udienze pubbliche e private, a Leone XIV lo attendono nel weekend gli impegni del Giubileo dei giovani. Migliaia di ragazzi e ragazze stanno arrivando da ogni parte del mondo a Roma per partecipare al grande evento giubilare; tutti si ritroveranno sabato 2 agosto a Tor Vergata, nella immensa spianata che venticinque anni fa fu teatro dell'indimenticabile veglia con San Giovanni Paolo II. E a Tor Vergata, il 2 agosto, tornerà il Papa per sugellare una giornata di musica, testimonianze, fraternità, con la veglia in programma alle 20.30. Il giorno successivo, alle 9, ancora a Tor Vergata il Papa celebrerà la Messa con i giovani e con loro, alle 12, pregherà l'Angelus.