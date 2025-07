Ogni giorno 100 kg di posta per Papa Leone

Poste Italiane fa sapere che al Centro di smistamento di Fiumicino arrivano centinaia di lettere indirizzate al Pontefice. Un flusso costante dall’inizio dell’elezione

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“To His Holiness Pope Leo”, “Per Sua Santità”. Sul retro di lettere e cartoline la destinazione è chiara e anche se l’indirizzo può risultare vago o non esatto. Ai postini italiani poco importa, la posta va consegnata in Vaticano ed è il Papa il destinatario di 100 kg di lettere al giorno. A rivelarlo è Poste Italiane in un comunicato.

Lettere per il Papa (© poste italiane)

Flusso costante

Per Antonello Chidichimo, responsabile centro di smistamento di Fiumicino di Poste Italiane – si tratta di un trend costante dal giorno dell’elezione di Robert Prevost, l’8 maggio 2025. “Le lettere – afferma – provengono da tutto il mondo e al momento non è possibile stabilire quale sia il Paese che scrive di più al Papa. Oggi sono arrivati biglietti e cartoline dagli Stati Uniti, dal Kossovo e dall’India”.

Destinazione Vaticano

Dopo una prima tappa al Centro di smistamento di Fiumicino, il flusso di posta giornaliero destinato alla Santa Sede viene sottoposto ai controlli di sicurezza e lavorato tramite un macchinario per la registrazione e la pesatura che avviene con un sistema informatizzato. Poi la “posta del Papa” fa tappa al Centro di distribuzione della zona più vicina al Vaticano e successivamente recapitata.

Arrivano da tutto il mondo i messaggi per Leone XIV (© poste italiane)

Una piccola parte di sé

Ovviamente è difficile capire il contenuto delle lettere, spesso un disegno sulla busta fa intuire che la mano sia quella di un bambino, o una grafia tremante di una persona anziana che affida al Papa un pensiero o una richiesta. Certo è che ogni cartolina o messaggio custodisce una parte preziosa di chi lo invia e questo il Papa sicuramente lo sa.

Una lettera dall'Ucraina (© poste italiane)