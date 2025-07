Il Papa: ogni persona ha un’intrinseca dignità, negoziare futuro di pace per tutti

Forte appello di Leone XIV ai governanti per porre fine a tutti i conflitti, al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. Ricorda gli scontri tra Thailandia e Cambogia, nel sud della Siria e la gravissima situazione umanitaria a Gaza. Nella V Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani invita a stringere con loro “un’alleanza di amore e di preghiera”. Ringrazia i media vaticani per la postazione inaugurata sotto il colonnato del Bernini e saluta i giovani arrivati a Roma per il loro Giubileo

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il cuore del Papa è vicino a tutti coloro “che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo”, dalle persone al confine tra Thailandia e Cambogia, a chi vive nel sud della Siria, e naturalmente a Gaza, dove è gravissima la situazione umanitaria. Rinnova l’appello per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e “il rispetto integrale del diritto umanitario”. Si rivolge poi così “alle parti in tutti i conflitti”:

Ogni persona umana ha un'intrinseca dignità conferitale da Dio stesso: esorto le parti in tutti i conflitti a riconoscerla e a fermare ogni azione contraria ad essa. Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli e a rigettare quanto possa pregiudicarlo. Affido a Maria, Regina della pace, le vittime innocenti dei conflitti e i governanti che hanno il potere di porvi fine.

Gli scontri tra Thailandia e Cambogia, e il dramma di Gaza

Riferendosi agli scontri tra Thailandia e Cambogia, Leone XIV prega specialmente “per i bambini e le famiglie sfollate. Possa il Principe della pace ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione”. Come pure per le vittime “delle violenze nel sud della Siria”.

Seguo con molta preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza, dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte.

Palestinesi feriti mentre cercavano aiuto presso un punto di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, all'ingresso del campo profughi di Bureij nella Striscia di Gaza centrale (Foto di Eyad BABA / AFP) (AFP or licensors)

La postazione di Radio Vaticana/Vatican News sotto il colonnato del Bernini

In seguito, il Pontefice guarda alla nuova postazione dei media vaticani davanti ai suoi occhi, al Braccio di Carlo Magno.

Saluto Radio Vaticana/Vatican News che, per essere più vicina ai fedeli e pellegrini durante il Giubileo, ha inaugurato una piccola postazione sotto il colonnato del Bernini insieme all'Osservatore Romano. Grazie per il servizio in tante lingue, che porta la voce del Papa nel mondo. E grazie a tutti i giornalisti che contribuiscono ad una comunicazione di pace e di verità.

Il saluto ai giovani arrivati per il loro Giubileo

Papa Leone XIV si rivolge poi ai giovani di tanti Paesi arrivati a Roma per il Giubileo dei Giovani, che si apre il 28 luglio

Auspico che esso sia per ciascuno un’occasione per incontrare Cristo ed essere da Lui rinsaldati nella fede e nell’impegno di seguirlo con coerenza.

Da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto, il Giubileo dei Giovani, il più atteso e partecipato grande evento giubilare dell’Anno Santo 2025, coinvolgerà centinaia di migliaia di giovani che arriveranno a Roma da 146 Paesi. In particolare, per la Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV a Tor Vergata di sabato 2 agosto, i pellegrini attesi saranno circa un milione. Numero che aumenterà in occasione della Santa Messa di domenica 3 agosto alle 9, presieduta dal Papa a Tor Vergata. Lunedì 28 luglio sarà dedicato all’arrivo dei giovani pellegrini e alla sistemazione nei luoghi di accoglienza individuati a Roma e nel Lazio dal Dicastero per l’Evangelizzazione con la collaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario di Governo, della Protezione Civile Nazionale, della Prefettura e della Questura, del Vicariato di Roma e della Diocesi del Lazio. Per l’accoglienza sono stati messi a disposizione circa 370 parrocchie, 400 strutture scolastiche, 40 siti extra-scolastici tra Case della Protezione Civile, palazzetti e palestre comunali oltre a alcune famiglie che si sono rese disponibili per ospitare i giovani pellegrini. Fiera Roma ospiterà 25 mila ragazzi, offrendo i propri spazi per garantire un’accoglienza sicura e confortevole. Grazie al supporto del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, la struttura diventerà una vera e propria “città nella città”, con presidi medici e servizi h24. Una macchina organizzativa che testimonia l’impegno corale per offrire ai giovani pellegrini non solo uno spazio dove dormire, ma una vera esperienza di comunità, vissuta in piena sicurezza.

La folla di giovani a san Pietro (@Vatican Media)

Saluti in inglese e spagnolo. La tradizione della Madonna "fiumarola"

Il Papa saluta anche, in inglese i fedeli da Kearny (New Jersey), il Catholic Music Award group, la EWTN Summer Academy, e tutti i giovani pellegrini arrivati a Roma per il loro Giubileo. “Spero – dice - che questa sia un'occasione per ciascuno di voi di incontrare Cristo e di essere rafforzati da Lui nella vostra fede e nel vostro impegno a seguirlo con integrità di vita”. Stesso auspicio rivolge ai giovani pellegrini di lingua spagnola, in un saluto nella loro lingua. E infine ricorda che stasera si svolgerà la processione della Madonna “fiumarola” sul Tevere. “Possano i partecipanti a questa bella tradizione mariana” è il suo augurio, "imparare dalla Madre di Gesù a praticare il Vangelo nella vita quotidiana!"