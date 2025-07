Il Papa a Pax Christi Usa: siate creatori di pace e di riconciliazione in un mondo in guerra

In un messaggio all'assemblea nazionale del movimento cattolico, riunita a Detroit dal 25 luglio fino a domenica 27, Leone XIV ricorda che soprattutto nelle periferie la Chiesa è chiamata ad essere strumento di riconciliazione e che è necessario lavorare per costruire “case di pace” e disinnescare le ostilità

“Pace” è la parola che Papa Leone ripete in ogni incontro dall’inizio del suo magistero. È quanto gli sta a cuore soprattutto dinanzi ad un mondo lacerato dalla violenza e dalla guerra. La ripete anche nel messaggio, firmato in data 20 luglio, inviato a Pax Christi Usa che ieri, 25 luglio ha aperto l’Assemblea nazionale semestrale a Detroit, nel Michigan, in programma fino a domenica 27.

“In mezzo alle tante sfide – scrive il Pontefice - che il nostro mondo si trova ad affrontare in questo momento, tra le quali i conflitti armati diffusi, le divisioni tra i popoli e le sfide legate alla migrazione forzata, gli sforzi per promuovere la nonviolenza sono più che mai necessari”. Pertanto ricorda le parole di Cristo risorto che agli apostoli pronunciò parole di pace, “una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante”, come aveva ripetuto all’“Urbi et Orbi”, 8 maggio 2025.

Necessario quindi che i seguaci di Gesù, che lui continua ad inviare, “diventino creatori di pace nella loro vita quotidiana”. “Nelle parrocchie, nei quartieri, e soprattutto nelle periferie, è tanto più importante che una Chiesa capace di riconciliazione sia presente e visibile”. L’invito a Pax Christi è di trasformare le comunità locali in “case di pace”, “dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono”. Una strada da percorrere per diventare fratelli e sorelle.