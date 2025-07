Il Papa ringrazia L’Osservatore di Strada: fate ascoltare la voce di chi non ha voce

In occasione del terzo anniversario del mensile de L'Osservatore Romano, Leone XIV invia un messaggio di gratitudine per il lavoro svolto dalla testata, dove "gli ultimi diventano protagonisti". Ricorda che "il mondo va anche visto dalla strada", invitando ad avere il "coraggio di cambiare prospettiva". E aggiunge: "Nessuna storia è senza speranza, se crediamo nell’amore di Dio".

Vatican News

Papa Leone XIV ha voluto partecipare con un suo messaggio alla festa per i tre anni de L'Osservatore di Strada, mensile de L'Osservatore Romano, nato il 29 giugno del 2022. Riuniti nella sede di Mediterranea Rete della Società San Vincenzo de' Paoli in via della Nocetta 191, i membri della redazione del mensile coordinata da Piero Di Domenicantonio, insieme a tanti amici, hanno potuto ascoltare il messaggio del Santo Padre che è stato pronunciato dal prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini che insieme al segretario monsignor Lucio Ruiz e ad Andrea Monda direttore de L'Osservatore Romano hanno dato il via ai festeggiamenti rivolgendo i propri saluti iniziali, accompagnati da quelli di Giuliano Crepaldi, presidente della Società San Vincenzo de' Paoli.

Qui di seguito il messaggio del Santo Padre:

Cari amici dell'Osservatore di Strada che oggi fate festa per i tre anni dalla nascita del mensile la cui prima uscita avvenne il 29 giugno 2022, auguri! Voglio unirmi alla vostra festa con alcune parole che si riassumono in una: “grazie!”.

Grazie a tutti voi che da tre anni portate avanti questa esperienza così piccola ma significativa. Grazie per questo vostro giornale in cui, come disse il mio amato predecessore Papa Francesco all'Angelus del 29 giugno di tre anni fa, “gli ultimi diventano protagonisti”.

Siete voi che con i vostri talenti contribuite alla realizzazione di questo giornale così unico, e siete sempre voi che ogni domenica lo distribuite gratuitamente tra i pellegrini presenti in piazza, accompagnando così con la vostra presenza discreta il Papa, prima e dopo il momento della recita dell'Angelus.

Il vostro lavoro è importante, perché ci aiuta a ricordare che il mondo va visto anche dalla strada, avendo il coraggio di cambiare la prospettiva, facendo saltare gli schemi e le convenzioni che spesso ci impediscono di vedere veramente e più profondamente e di ascoltare la voce di chi non ha voce. Auguri quindi e coraggio! Andiamo avanti, insieme, con fiducia, continuando a portare nella città degli uomini, anche dei momenti della città di Dio, grazie!

Che il Signore sia sempre con voi fratelli e sorelle più amati. E che noi possiamo sempre riconoscere Lui in voi. La mano di Dio nelle vostre storie, testimonianza più viva di come ogni cosa è redenta e nessuna storia è senza speranza se crediamo nell’amore di Dio.

Sant’Agostino ci ricorda: “Beati quelli che hanno compassione degli altri, perché otterranno compassione” (Sant’Agostino, Discorso 53/A, Le otto massime delle Beatitudini del Vangelo). La vostra compassione e la vostra umiltà sono un dono prezioso per tutti noi. La vostra speranza, anche nelle difficoltà, è un esempio per la Chiesa e per il mondo. Grazie.

La distribuzione de L'Osservatore di Strada in Piazza San Pietro (Vatican Media)