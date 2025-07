Leone XIV ai domenicani: proclamate la Buona Novella nelle grandi sfide di oggi

Messaggio del Papa al maestro dell’Ordine dei Predicatori, padre Timoner III, in occasione del Capitolo Generale dei priori provinciali in corso a Cracovia, in Polonia, fino all’8 agosto. Il Pontefice definisce molto opportuno il tema delle diverse forme di predicazione a 4 pubblici: chi ancora non conosce Gesù, i fedeli cristiani, chi si è allontanato dalla Chiesa e i giovani

Un capitolo generale, durante il Giubileo, come “occasione di rinnovamento”, radicato “nella speranza che non delude mai” e nella consapevolezza “che il Signore vi ha chiamati come predicatori per proclamare la Buona Novella in mezzo alle sfide uniche di oggi”. Lo auspica Papa Leone XIV nel messaggio inviato a padre Gerard Francisco Timoner III, maestro dell'Ordine dei Predicatori, che sta celebrando il Capitolo Generale dei Priori Provinciali a Cracovia, in Polonia, dal 17 luglio all'8 agosto. Il Papa definisce “particolarmente opportuno” il tema scelto, come affrontare in modo più specifico “le vostre diverse forme di predicazione a «quattro pubblici» – coloro che ancora non conoscono Gesù, i fedeli cristiani, coloro che si sono allontanati dalla Chiesa e i giovani che si trovano in queste situazioni”.

Vivere la vocazione di predicatori contemplativi

Leone XIV prega affinché le deliberazioni del Capitolo generale consentano ai domenicani di ascoltare attentamente lo Spirito Santo, “che continua a guidare la Chiesa nella pienezza della verità”. E spera anche “che questo tempo insieme rafforzi il vostro impegno a servire il Corpo di Cristo nello stile di vita evangelico scelto da San Domenico”. Infine si augura che questa comune esperienza di fraternità e di preghiera “rafforzi i legami di comunione che vi uniscono come domenicani e vi ispiri a vivere sempre più pienamente la vostra vocazione di predicatori contemplativi”. In questo modo, conclude il Pontefice, “fedeli al carisma e alla spiritualità del vostro fondatore, continuerete senza dubbio a svolgere la vostra missione nel cuore della Chiesa”.