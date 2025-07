Leone XIV: il mondo non sopporta più la guerra

All’uscita della Messa dalla cattedrale di Albano, il Papa ha brevemente conversato con alcuni giornalisti. Parlando del colloquio avuto con il premier israeliano Netanyahu ha ribadito la necessità di “proteggere i luoghi sacri di tutte le religioni” e di lavorare davvero per la pace

Pregare per la pace e convincere le parti a sedersi ad un tavolo per negoziare. È uno dei concetti espressi da Papa Leone, al termine della Messa ad Albano e nel corso di un breve colloquio con alcuni giornalisti che lo hanno fermato. L’invito del Pontefice è a dialogare e soprattutto a deporre le armi

.. perché il mondo non sopporta più, c'è tanto conflitto, tante guerre, bisogna lavorare davvero per la pace, pregare con fiducia in Dio ma anche lavorare

In riferimento poi alla telefonata avuta con il premier israeliano Netanyahu, dopo il raid di giovedì scorso sulla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, nel quale tre persone hanno perso la vita, ha ribadito la “necessità di proteggere i luoghi sacri di tutte le religioni”, lavorando insieme, nel “rispetto per le persone”, per porre fine a “tanta violenza, tanto odio, tante guerre”.

In precedenza, nel corso del colloquio telefonico all’indomani dell’azione militare su Gaza, Leone XIV aveva ribadito l’importanza di raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra. Il Papa si era detto preoccupato "per la drammatica situazione umanitaria della popolazione a Gaza, il cui prezzo straziante è pagato in modo particolare da bambini, anziani e persone malate".