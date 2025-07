Il Papa visita Castel Gandolfo pochi giorni prima del suo trasferimento

Nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, il Pontefice si è recato nella cittadina laziale, dove da domenica prossima trascorrerà un periodo di riposo estivo, per esaminare lo stato dei lavori a Villa Barberini

Vatican News

Una visita per esaminare lo stato dei lavori a pochi giorni dal trasferimento a Villa Barberini, nel Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo. È quanto ha fatto oggi pomeriggio, 3 luglio, Papa Leone XIV, come riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. Il Pontefice si trasferirà domenica, 6 luglio, nel comune a 25 chilometri da Roma per un periodo di riposo fino al 20 luglio.

Nel corso dei 14 giorni, il Papa celebrà, domenica 13 luglio, alle ore 10, la Messa nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova. Alle 12 reciterà poi la preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30, una nuova Messa nella Cattedrale di Albano, quella che all’allora cardinale Prevost era stata assegnata come Chiesa titolare nel Concistoro della creazione cardinalizia. Lo stesso giorno, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus di nuovo in Piazza della Libertà; nel pomeriggio farà ritorno in Vaticano.

Per tutto il mese di luglio resteranno sospese tutte le udienze private, e le udienze generali che riprenderanno solo mercoledì 30 luglio. Nei giorni successivi si terrà il grande Giubileo dei giovani, in cui è prevista la presenza del Papa.

Il 29 maggio scorso, Leone XIV si era recato nella cittadina dei Castelli Romani per visitare il Borgo Laudato si’, il progetto creato da Papa Francesco nel 2023 nell’area delle Ville Pontificie come spazio di formazione sui temi della Casa comune, un esempio di quell’“ecologia integrale” alla base dell’ enciclica pubblicata dieci anni fa. Con l’occasione Leone XIV si era recato anche nel palazzo apostolico, che dal 2016 Papa Francesco aveva trasformato in Polo museale aperto ai visitatori.