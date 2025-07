Il Papa: preghiamo per la pace e per chi soffre a causa di guerre e violenze

Al termine dell'Angelus a Castel Gandolfo, Leone XIV chiede di non dimenticare di pregare per tutti coloro che si trovano "in uno stato di sofferenza e di bisogno" a motivo dei conflitti. Ricorda poi la beatificazione di ieri a Barcellona del marista Licarion May, ucciso in odio alla fede nei primi del '900, e ringrazia tutti gli animatori ed educatori che si prendono cura di ragazzi e bambini durante i mesi estivi. A tutti un grazie per la "calorosa accoglienza" ricevuta

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Fratelli e sorelle, non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che, a causa della violenza e della guerra, si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno

Il pensiero del Papa, dopo la catechesi dell’Angelus, è ancora per tutti i popoli stritolati dai conflitti. Quelli che, nella precedente Messa nella parrocchia di San Tommaso da Villanova, paragonava all’uomo moribondo e ferito della parabola del buon samaritano, “spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un’economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite”.

"Contento di essere a Castel Gandolfo"

In piedi sul palco rosso sistemato davanti al portone del Palazzo Apostolico - lo stesso utilizzato in passato dai suoi predecessori - che intorno alle 11.30 ha raggiunto a piedi dalla parrocchia di San Tommaso da Villanova, Leone XIV chiede di continuare a pregare. Per la pace, per la gente.

Si dice poi “contento” di trovarsi a Castel Gandolfo e ringrazia tutti “per la calorosa accoglienza” ricevuta.

La testimonianza del nuovo beato Licarion May

Ricorda poi la beatificazione celebrata ieri a Barcellona di Licarion May, al secolo François Benjamin, fratello marista ucciso durante le rivolte popolari del 1909 “in odio alla fede e in circostanze ostili”. “Egli visse con passione e coraggio la missione educativa” in mezzo ai più poveri, rammenta il Papa, chiedendo che la sua testimonianza “sia di stimolo per tutti” in particolare per quanti lavorano nel campo dell’educazione.

Il grazie ad animatori ed educatori dei più giovani

E ancora guardando a quel mondo - quello dell'educazione - fatto di nozioni, di idee e proposte, di un sapere appreso e poi trasmesso, il Pontefice ringrazia animatori ed educatori che trascorrono i mesi estivi accanto a bambini e ragazzi. In questo contesto, definisce una “importante iniziativa” il Giffoni Film festival, la kermesse cinematografica nel salernitano che ogni anno raccoglie ragazze e ragazzi, alcuni piccolissimi, provenienti da tutto il mondo. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema “Diventare umani”: partirà il 17 luglio ma ha già ricevuto la ‘benedizione’ del Vescovo di Roma.

Applauso ai carabinieri che "servono" la patria e la società

A fine Angelus, Papa Leone si rivolge poi alla piazza, gremita da migliaia di fedeli sistemati dietro le transenne o sui balconi dal mattino, sotto un cielo prima assolato divenuto poi nuvoloso. Nei suoi saluti passa in rassegna i gruppi presenti: i partecipanti al Corso estivo dell’Accademia Liturgica provenienti dalla Polonia, i pellegrini della Parrocchia di San Pedro Apóstol della diocesi di Alcalá de Henares, che celebrano i 400 anni di fondazione; le monache agostiniane in formazione a cui rivolge un sorriso e uno sguardo d’intesa; il Coro dei ragazzi dell’Académie Musicale de Liesse, dalla Francia a cui dice grazie per “l’impegno che portate avanti con il canto e la musica”. In particolare il Papa dedica qualche parola agli allievi del Corso Carabinieri della Scuola di Velletri, intitolata al venerabile Salvo D’Acquisto: “Vi incoraggio a proseguire il vostro percorso al servizio della patria e della società civile”, dice. E alla folla chiede un “forte applauso per quelli che servono”.

I saluti alla gente

A conclusione dell’Angelus, il Pontefice si muove verso le prime file per un saluto personale a tutti i presenti. Ancora strette di mani, carezze, benedizioni, a conclusione di una mattinata iniziata proprio con ‘l’immersione’ nel cuore di questa cittadina laziale, felice di veder camminare nuovamente tra le sue mura, le sue stradine, i suoi scorsi affacciati sul lago, il Successore di Pietro.