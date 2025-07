Il Papa visita una casa di riposo per anziani: “Voi siete segni di speranza”

Leone XIV si è recato nella struttura di Castel Gandolfo gestita dalla congregazione delle suore di Santa Marta e si è intrattenuto con le signore che vivono nella residenza circa un'ora invitandole ad essere testimoni “di preghiera e di fede”

Felici e sorridenti le signore anziane, circa 20 di età compresa tra gli 80 e i 101 anni, hanno accolto stamani, 21 luglio intorno alle 10.30, Papa Leone nella Casa di riposo per anziani “Santa Marta” a Castel Gandolfo.

La Sala Stampa della Santa Sede riferisce della visita del Pontefice che “è stato accolto dalla comunità delle religiose e, accompagnato dalla superiora, si è fermato in preghiera nella cappella”. Successivamente ha salutato individualmente le ospiti, conversando con loro e le religiose.

Il Papa saluta le anziane della Casa di cura "Santa Marta" (@Vatican Media)

Il tempo della preghiera

“Dopo un saluto da parte di una giovane infermiera, - si legge - e aver pregato insieme con alcuni canti, il Papa ha rivolto a tutti alcune parole”. Ha ripreso infatti i temi dei canti ascoltati e il Vangelo di ieri incentrato sulle figure di Marta e Maria, sollecitando poi a “cogliere questo tempo della vita per vivere la dimensione di Maria, ascoltando la parola di Gesù e pregando”. Ringraziando per la preghiera, il Papa ne ha sottolineato l’importanza, “molto più grande di quanto possiamo immaginare”, “L’età è indifferente: è Gesù – ha aggiunto - che vuole avvicinarsi a noi, si fa ospite per noi, ci invita a essere testimonianza, giovane o non tanto giovane”.

Le signore, ospiti della struttura, ascoltano il Papa (@Vatican Media)

Testimoni di fede

“Voi siete segni di speranza – ha concluso - avete dato tanto nella vita”. L’invito di Leone XIV è di continuare “ad essere questa testimonianza di preghiera, di fede”, una famiglia che offre al Signore quello che ha. “Dopo aver pregato insieme il Padre Nostro, il Papa si è trattenuto ancora un poco a visitare la struttura e fatto rientro a Villa Barberini poco prima delle 11:30”.

La Casa di riposo è gestita dalle suore di Santa Marta, congregazione fondata dal beato Tommaso Reggio il 15 ottobre 1878. Dal 1946 si trovano a Castel Gandolfo, “lo scopo del nostro apostolato – si legge sul loro sito internet - è quello di dare alle signore anziane ospitalità serena in ambiente dignitoso”. “Un posto dove trovare anche riposo per l'anima, un luogo di silenzio e di preghiera, di accoglienza e di semplicità, come a Betania”.

Papa Leone XIV saluta singolarmente le signore anziane (@Vatican Media)