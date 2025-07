Leone XIV a piazza San Pietro (@Vatican Media)

Il Papa: la pace è un impegno personale che parte dal cuore

Occorre un cammino di conversione quotidiano in ciascuno di noi per una pacifica convivenza tra i popoli, scrive Leone XIV rispondendo dalle pagine del magazine Piazza San Pietro agli interrogativi di una mamma che riflette sulla preoccupante realtà del mondo di oggi. Il Papa esorta al dialogo per una cultura dell’incontro e invita a coniugare preghiera e gesti coraggiosi “con la pazienza faticosa dei piccoli passi”

Vatican News “Cosa ne sarà se tutto verrà travolto dalla guerra?”. È domanda che Zaira, una giovane madre di tre figli di Benevento, pone a Leone XIV, interrogandosi sul diritto alla pace, dalle pagine del numero di luglio di Piazza San Pietro, il magazine edito dalla Basilica Vaticana, questo mese dedicato al Giubileo di giovani. “Il tuo è un grido che arriva al cuore di Dio”, risponde nella sezione “Dialogo con i lettori” il Pontefice, che richiama tutti – credenti e non – a un cammino di conversione del cuore”. La pace, spiega il Papa, non è solo un desiderio ma un impegno personale, quotidiano, che nasce dal profondo e si nutre di gesti concreti, “si costruisce nel cuore e a partire dal cuore”. “Insistiamo per il dialogo ad ogni livello, per promuovere una vera cultura dell’incontro e non dello scontro e anche della limitazione del potere, come chiedeva sempre il mio amato predecessore Papa Francesco” è l’appello di Leone, che lancia la sfida a “saper coniugare la preghiera con i gesti coraggiosi necessari e con la pazienza faticosa dei piccoli passi”. “La guerra non avrà il sopravvento - conclude il Papa - e i bambini hanno il diritto ad una pace autentica, giusta e durevole”. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui