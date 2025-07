Leone XIV: i popoli desiderano la pace, il dialogo sostituisca la violenza delle armi

Il Papa, nei saluti dopo la preghiera dell’Angelus, ha rivolto un appello affinché “i governanti” ascoltino il grido di chi è colpito dalla guerra. Le preghiere e le condoglianze per le piccole vittime di Camp Mystic

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Tutti i popoli desiderano la pace. Le parole e l’appello di Papa Leone, nei saluti dopo l’Angelus domenicale, sono netti: i potenti si adoperino perché le guerre abbiano fine.

La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è un grido dolorosi di quelli straziati dalla guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo

Il dolore per le vittime di Camp Mystic

Il Pontefice, poco prima, rivolgendosi ai fedeli in lingua inglese, aveva espresso le sue “sincere condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, in particolare le figlie, che erano al campo estivo durante il disastro causato dall’alluvione del fiume Guadalupe in Texas”, chiedendo quindi preghiere per tutti loro.

Infine, Leone XIV ha ricordato che nel pomeriggio si recherà a Castel Gandolfo dove resterà “per un breve periodo di riposo” concludendo quindi con l’augurio a tutti di “poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”.

