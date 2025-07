Il Papa alla Chiesa bizantina di Pittsburgh: avete una ricca eredità di fede

In un messaggio ai partecipanti all'assemblea riunita nella chiesa di Santa Maria di Whiting, nello Stato americano dell’Indiana, Leone XIV invita a guardare alle "vibranti" testimonianze offerte in passato dalle comunità per abbracciare con coraggio il rinnovamento pastorale

Una opportunità di "unità" e di riscoperta della "ricca tradizione" che ha permesso al Vangelo di radicarsi negli Stati Uniti, grazie alle "vibranti" comunità cattoliche bizantine del Paese. Leone XIV mette in risalto questi concetti nel messaggio indirizzato ai partecipanti all'assemblea dell’Arcieparchia metropolitana bizantina cattolica di Pittsburgh, convocata dall’arcivescovo metropolita William Skurla e dal Consiglio dei Gerarchi e riunita nella chiesa di Santa Maria di Whiting nello Stato americano dell’Indiana.

"La vostra Assemblea che si svolge sotto il tema ‘Venite, adoriamo e inchiniamoci davanti a Cristo’, offre una preziosa opportunità per crescere nell'unità e per riaffermare il vostro impegno verso il Signore", scrive il Papa, che sottolinea come le "celebrazioni liturgiche, la riflessione orante e il dialogo fraterno" permetteranno di rinnovare la "testimonianza a Cristo" di tutti i fedeli.

Coraggio nel rinnovamento pastorale

Nel notare la larga adesione ai lavori dell'Assemblea, Leone XIV afferma che "la partecipazione di clero, religiosi e fedeli laici insieme ai rappresentanti dell'Esarcato di Toronto e del Dicastero per le Chiese Orientali, offre un segno visibile della comunione nella Chiesa”. "Rendo grazie - conclude - per la testimonianza dei vostri antenati, che hanno costruito vibranti comunità bizantine in Nord America in mezzo a varie sfide e incertezze. La loro eredità continua nel vostro coraggioso abbraccio del rinnovamento pastorale, che è radicato nella fedeltà alla vostra eredità".