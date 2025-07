Cammini spirituali, in Perù nasce quello dedicato a Papa Leone XIV

Attraverserà le regioni di Lambayeque, La Libertad, Piura e Callao e toccherà i luoghi dove il Pontefice, da missionario e vescovo, ha servito la Chiesa del Paese. Investimenti governativi e locali da 130 milioni di euro per migliorare musei e restaurare luoghi di culto. La presidente Boluarte: “Vogliamo fare un omaggio al passaggio del Papa in Perù”

Daniele Piccini – Città del Vaticano

Gli amanti dei cammini spirituali – come quello di Santiago in Spagna, la Marcia Francescana nel Centro Italia o la Via Franchigena, da Canterbury a Roma – da oggi potranno percorrere il Cammino di Papa Leone XIV, un percorso che in Perù, si snoderà attraverso i luoghi principali del lavoro missionario e pastorale di Francis Robert Prevost nel Paese andino.

Percorso attraverso quattro regioni

La rotta è stata lanciata lunedì scorso, 21 luglio, contemporaneamente in quattro città, Chiclayo, Trujillo, Chulucanas e Callao, appartenenti rispettivamente alle quattro regioni che saranno attraversate dal Cammino: Lambayeque, La Libertad, Piura e Callao. Contestualmente al Cammino di Papa Leone XIV è stata presentata anche la campagna promozionale “La Ruta de León” (La Strada di Leone), promossa dalla Commissione per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del Perù (PromPerú), con l'obiettivo di incentivare anche la visita, da parte di turisti nazionali e internazionali, delle attrazioni turistiche delle quattro regioni, incluse nel percorso turistico “Caminos del Papa León XIV”.

La rotta del Cammino dedicato a Papa Leone XIV.

Tappe ancora in fase di definizione

La titolare del Ministero per il Commercio Estero e il Turismo (Mincetur), Desilú León, ha chiarito che il Cammino è, nei dettagli, ancora in via di costruzione. “Sono stati giorni di lavoro molto intensi – ha detto durante la serata di lancio del percorso a Chiclayo - per trovare un accordo e individuare le risorse turistiche in ognuno di essi, ma questo è un lavoro che possiamo continuare a fare e al contempo avere un'ulteriore pianificazione per poter includere altri luoghi”.

La titolare del Ministero per il Commercio Estero e il Turismo ( Mincetur), Desilú León.

Investimenti nazionali e locali

Il Cammino di Papa Leone XIV sarà un’occasione per restaurare chiese, ampliare musei, migliorare accessi, e promuovere imprese e produttori, hotel e rifugi, prodotti alimentari e artigianato locale, grazie ad investimenti governativi e regionali. “In questa prima fase – prosegue la ministra - abbiamo stanziato circa 130 milioni di euro, di cui una parte proviene dal governo nazionale, ma l'altra parte proviene dagli stessi governi regionali. Callao sta investendo, La Libertad sta investendo, qui a Lambayeque il governo regionale ha stanziato risorse per gli investimenti in questo percorso e tutto ciò che stiamo investendo si aggiunge più o meno a questa cifra”. Il Ministero della Cultura inoltre incentiverà il Museo Nacional Sicán e restaurererà la Cattedrale e la Cappella La Verónica di Chiclayo. Il Museo Tumbas Reales de Sipán verrà ampliato.

Fedeli durante la presentazione al pubblico del Cammino di Papa Leone XIV.

Un omaggio al Papa peruviano

La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha sottolineato che il Cammino di Papa Leone XIV è un omaggio al passaggio del Papa in Perù e “a tutti gli uomini e le donne di fede che sono stati una luce nella loro comunità”. “Questo itinerario – ha detto la presidente - non solo percorre strade e chiese, ma attraversa la memoria, la fede e la speranza di un popolo che non ha mai smesso di sognare e che oggi può dire con orgoglio: abbiamo un Papa peruviano”.