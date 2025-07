Gli impegni del Papa ad agosto e settembre, a Tor Vergata la Messa con i giovani

L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche pontificie pubblica il calendario degli appuntamenti estivi di Leone XIV. Tra questi, anche la liturgia per la Solennità dell’Assunzione presieduta nella parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, la canonizzazione di Acutis e Frassati, la Commemorazione ecumenica dei nuovi martiri a San Paolo fuori le Mura

Vatican News

Numerosi impegni attendono Leone XIV nei prossimi mesi di agosto e settembre. L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche pontificie ha pubblicato il calendario degli appuntamenti liturgici del Papa che, da domenica 6 luglio, si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo.

Gli impegni di agosto

Il primo evento è quello di domenica 3 agosto, con la Messa delle ore 9 in occasione del Giubileo dei Giovani. La celebrazione, a cui si prevede la partecipazione di migliaia di ragazzi e ragazze da ogni parte del mondo, si terrà a Tor Vergata, luogo alla periferia di Roma passato alla storia per la grande Messa presieduta da Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000. Il 15 agosto, solennità dell’Assunzione della beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la Messa, alle 10, nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, a Castel Gandolfo.

Le celebrazioni di settembre

Domenica 7 settembre, alle 10 in Piazza San Pietro, Leone XIV presiederà la Santa Messa in occasione della canonizazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. La data era stata annunciata dal Pontefice durante il suo primo Concistoro ordinario pubblico, lo scorso 13 giugno. Una settimana più tardi, domenica 14 settembre, il Papa sarà presente, alle 17, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, per la Commemorazione ecumenica dei nuovi martiri e testimoni della fede. L'ultimo impegno per il mese di settembre è in programma domenica 28 settembre, con la Messa in Piazza San Pietro, alle 10, per il Giubileo dei Catechisti.