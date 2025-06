Salas Castañeda nuovo coordinatore dei viaggi del Papa

Il cardinale Koovakad, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, passa il testimone all’officiale della Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato. Si tratta di un incarico interno e l’annuncio è stato dato dall’account X “Terza Loggia”

Vatican News

“Papa Leone XIV ha affidato a Mons. José Nahúm Jairo Salas Castañeda, Officiale della Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato, l’incarico di Coordinatore dei Viaggi Apostolici. L’annuncio è stato dato oggi da S.E. Mons. Sostituto, dopo la recita dell’Angelus”. È quanto si legge in un post pubblicato su X dall’account della Segreteria di Stato “Terza Loggia”.

Il sostituto della segreteria di Stato monsignor Peña Parra (al centro) annuncia l'incarico a monsignor Salas Castañeda (a sin). A destra il cardinale Koovakad

Il cardinale George Koovakad, che si era occupato dei viaggi di Papa Francesco dal 2021, era stato creato cardinale lo scorso dicembre e dal 21 gennaio 2025 è prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso.

Mons. José Nahum Jairo Salas Castañeda è nato l’11 luglio 1978 a Santa Clara, Stato di Durango (Messico). È stato ordinato sacerdote il 4 dicembre 2008, incardinandosi nella arcidiocesi di Durango. Si è laureato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dopo essere entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2013, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Burundi (2013-2016), Iraq (2016-2019) e Ungheria (2019-2023), prendendo parte all’organizzazione dei due Viaggi Apostolici di Papa Francesco a settembre 2021 - in occasione del 52° Congresso Eucaristico Internazionale - e nell’aprile 2023.

Dal 1° luglio 2023, è Officiale della Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dove ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, curando l’Annuario Pontificio e la sua prossima digitalizzazione.