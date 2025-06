In udienza dal Papa il presidente della Guinea Equatoriale

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ricevuto questa mattina da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico vaticano. Colloqui in Segreteria di Stato con un focus sul contributo della Chiesa Cattolica nel Paese in campo educativo e sanitario e sugli effetti dei conflitti e i problemi della sicurezza pubblica nei Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale

Vatican News

Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina, 28 giugno, in udienza, nel Palazzo Apostolico, il presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, il quale si è successivamente incontrato con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, "sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e la Guinea Equatoriale, e ci si è soffermati sul contributo della Chiesa Cattolica in campo educativo e sanitario e per lo sviluppo umano, sociale e culturale della popolazione".

"Nel prosieguo della conversazione - riferisce ancora la nota - vi è stato anche uno scambio di opinioni sull’attualità internazionale, con particolare riferimento agli effetti dei conflitti e ai problemi della sicurezza pubblica nei Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale".