Il Papa: la pace tornerà se non ci muoveremo più come predatori, ma come pellegrini

Presiedendo in piazza San Pietro la veglia di Pentecoste, nell'ambito del Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità, Leone XIV ricorda l’unità dei primi discepoli illuminati dallo Spirito: “non introversi e litigiosi, ma estroversi e luminosi”. La divisione, “sotto i nostri occhi, ogni giorno”, si sconfigge “armonizzando i nostri passi” a quelli altrui: una via per la quale non occorrono "sostenitori potenti, compromessi mondani" o "strategie emozionali”

“Il profumo di una persona cara”, che rende una presenza familiare. La sincronia dei "nostri passi" con quelli "altrui”. Il vivere insieme, sfidando ogni giorno le divisioni “sotto i nostri occhi”. Nell’omelia della veglia di Pentecoste, presieduta questa sera – 7 giugno – in piazza San Pietro, Papa Leone XIV esorta ancora una volta all'unità, a una “armoniosa sintonia” nel cammino della Chiesa, tesa "fra il già e il non ancora”.

Volgersi al Regno

“Lo Spirito del Signore è sopra di me”, l’invocazione del brano liturgico tratto dal Vangelo di Luca viene rilanciata dal Papa ad una piazza San Pietro che, contando anche le aree limitrofe, conta circa 70.000 presenti. Lo fa affinché lo Spirito stesso “visiti le nostre menti, moltiplichi i linguaggi, accenda i sensi, infonda l’amore, rafforzi i corpi, doni la pace".

È questa la conversione secondo il Vangelo: volgerci al Regno ormai vicino.

Le "cose nuove" di Dio

“Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista” – prosegue il passo liturgico. È testimonianza viva, secondo Leone XIV, di una realtà in continuo cambiamento, “perché Dio regna, perché Dio è vicino”. La vigilia di Pentecoste diventa così profondo coinvolgimento nella prossimità divina, grazie allo Spirito “che unisce le nostre storie a quella di Gesù”.

Siamo coinvolti, cioè, nelle cose nuove che Dio fa, perché la sua volontà di vita si realizzi e prevalga sulle volontà di morte.

Il profumo di una persona cara

“Mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore”, cita il Papa. Parole in cui riconosce “il profumo del Crisma”, con cui ciascun battezzato e cresimato è stato segnato, unito “alla missione trasformatrice di Gesù”.

Come l’amore ci rende familiare il profumo di una persona cara, così riconosciamo stasera l’uno nell’altro il profumo di Cristo. È un mistero che ci stupisce e ci fa pensare.

Estroversi e luminosi

Leone XIV rievoca l’episodio della Pentecoste: “Maria, gli Apostoli, le discepole e i discepoli che erano con loro”, investiti da uno “Spirito di unità”, capace di raccogliere “per sempre nell’unico Signore” le unicità di ciascuno.

Non molte missioni, ma un’unica missione. Non introversi e litigiosi, ma estroversi e luminosi.

Duemila anni dopo, piazza San Pietro si presenta “come un abbraccio aperto e accogliente”, eloquente simbolo della comunione ecclesiastica, sperimentata concretamente dai diversi movimenti, associazioni e nuove comunità presenti a Roma in occasione degli eventi giubilari a loro dedicati.

"Dio non è solitudine"

Un’altra memoria, ben più recente, riporta il Papa alla sera della sua elezione: “guardando con commozione il popolo di Dio qui raccolto, ho ricordato la parola 'sinodalità'”. In essa risuona “il syn”, il “con”, che esprime “il segreto della vita di Dio”.

Dio non è solitudine. Dio è 'con' in sé stesso – Padre, Figlio e Spirito Santo – ed è Dio con noi.

La sinodalità è anche una strada – odós – da percorrere. Perché “dove c’è lo Spirito c’è movimento, c’è cammino. Siamo un popolo in cammino".

Questa coscienza non ci allontana ma ci immerge nell’umanità, come il lievito nella pasta, che la fa tutta fermentare. L’anno di grazia del Signore, di cui è espressione il Giubileo, ha in sé questo fermento.

Armonizzare i passi con quelli degli altri

Nel contesto di un mondo “lacerato e senza pace”, la Pentecoste e il suo appello a “camminare insieme” assumono forza profetica. Leone XIV la intravede in una “terra” che “riposerà”; in una “giustizia” che “si affermerà”; nella gioia dei poveri.

La pace tornerà se non ci muoveremo più come predatori, ma come pellegrini. Non più ognuno per sé, ma armonizzando i nostri passi ai passi altrui. Non consumando il mondo con voracità, ma coltivandolo e custodendolo, come ci insegna l’Enciclica Laudato si’.

La "storia" si forma nel riunirsi

“Dio ha creato il mondo perché noi fossimo insieme”, afferma il Pontefice. E questa “consapevolezza”, in ambito ecclesiale, prende proprio il nome di “sinodalità”. Una via che pone domande, invita ciascuno a “riconoscere il proprio debito”, così come “il proprio tesoro”, sentendosi frammento “di un intero”, al di fuori del quale “tutto appassisce, anche il più originale dei carismi”.

Vedete: tutta la creazione esiste solo nella modalità dell’essere insieme, talvolta pericoloso, ma pur sempre un essere insieme. E ciò che noi chiamiamo 'storia' prende forma solo nella modalità del riunirsi, del vivere insieme, spesso pieno di dissidi, ma pur sempre un vivere insieme. Il contrario è mortale, ma purtroppo è sotto i nostri occhi, ogni giorno.

Attualizzare la Parola

Le aggregazioni e comunità presenti in piazza rappresentano, nella visione del Papa, “palestre di fraternità e di partecipazione”, cellule “di incontro” e di “spiritualità”. Stare insieme, dunque, per scoprire come “il mondo” e “i cuori” cambiano attraverso “lo Spirito di Gesù”. Per esercitarsi a quella “dimensione contemplativa” che “sconfessa l’autoaffermazione, la mormorazione, lo spirito di contesa, il dominio delle coscienze e delle risorse”.

Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà. L’autentica spiritualità impegna perciò allo sviluppo umano integrale, attualizzando fra noi la parola di Gesù. Dove questo avviene, c’è gioia. Gioia e speranza.

Tesi fra il "già" e il "non ancora"

Portare questo messaggio è evangelizzare: non una “conquista umana del mondo”, ma piuttosto, dice Leone XIV, “l’infinita grazia che si diffonde da vite cambiate dal Regno di Dio”.

È la via delle Beatitudini, una strada che percorriamo insieme, tesi fra il 'già' e il 'non ancora', affamati e assetati di giustizia, poveri di spirito, misericordiosi, miti, puri di cuore, operatori di pace.

Una strada già tracciata, che non contempla “sostenitori potenti, compromessi mondani, strategie emozionali”.

L’evangelizzazione è opera di Dio e, se talvolta passa attraverso le nostre persone, è per i legami che rende possibili.

In sinergia, per affrontare le sfide dell'umanità

Il pensiero finale dell'omelia del Pontefice è nuovamente rivolto alle Chiese particolari, alle comunità parrocchiali. Invita ciascuno a legarsi “profondamente” ad esse, per alimentare e spendere i propri “carismi”.

Attorno ai vostri vescovi e in sinergia con tutte le altre membra del Corpo di Cristo agiremo, allora, in armoniosa sintonia. Le sfide che l’umanità ha di fronte saranno meno spaventose, il futuro sarà meno buio, il discernimento meno difficile. Se insieme obbediremo allo Spirito Santo! Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa, interceda per noi.

Il giro in Papamobile

Prima della celebrazione, l’arrivo del Papa in piazza San Pietro, passando dall'arco delle Campane a bordo della Papamobile, è accolto dal giubilo e dal colpo d’occhio dei vessilli delle diverse comunità accorse a Roma, che sventolano nell’aria tiepida del crepuscolo romano. Dopo l’inno del Giubileo, a scandire il percorso del Pontefice attorno all’emiciclo berniniano è la musica dei Gen Rosso, il gruppo nato da un dono di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari: una chitarra e una batteria, entrambe di colore rosso. Il giro in Papamobile si prolunga per circa mezz’ora, durante la quale Leone XIV dispensa benedizioni alla folla, in particolare ai bambini.

La realtà ecclesiale dei movimenti

Il Papa si avvia quindi verso l’altare, accolto dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile dell’organizzazione del Giubileo. “Davanti a lei è presente la grande e multiforme realtà ecclesiale dei movimenti”, afferma Fisichella, sottolineando come la loro partecipazione rappresenti un “segno evidente della grande opera di evangelizzazione”, portata avanti con “convinzione e credibilità”. L’arcivescovo conclude evidenziando come il momento di preghiera voglia essere anche un’invocazione di sostegno al Pontefice, affinché possa essere ricolmato di “gioia” e, nei momenti di difficoltà, di forza.

Sette fiamme per sette lampade

“Il datore di ogni bene, che nell’unico battesimo e nella varietà dei carismi e ministeri manifesta il corpo della Chiesa, accompagni i movimenti e le associazioni che rappresentate e che arricchiscono la missione evangelizzatrice della Sposa di Cristo”, proclama Leone XIV, introducendo la Veglia e il canto Veni, Creátor Spíritus. Sulle sue note, alcuni rappresentanti delle associazioni e dei movimenti presenti si accostano al cero pasquale posto accanto all’ambone, da dove attingono la luce per accendere sette lampade, le cui fiamme sono mosse e protette con le mani a coppa per via del forte vento. Segue la proclamazione del Vangelo, l'omelia, il rinnovo delle promesse battesimali e l’invocazione allo Spirito Santo. La Veglia si conclude con la Benedizione Apostolica. La schola e l’assemblea intonano poi il Regina Caeli.

