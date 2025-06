Papa Leone XIV riceve la vice presidente del Vietnam

Vo Thi Anh Xuan in udienza nel Palazzo Apostolico e a colloquio, in Segreteria di Stato, con l'arcivescovo Gallagher. Tra i temi affrontati, gli sviluppi positivi nei reciproci rapporti e l’attuazione dell’Accordo sullo statuto del Rappresentante Pontificio residente in Vietnam, oltre al contributo della Chiesa cattolica alla società vietnamita. Scambio di vedute sulla situazione socio-politica del Paese e sugli sviluppi regionali ed internazionali

Vatican News Questa mattina, lunedì 30 giugno, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico vaticano, la vice-presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, la quale ha incontrato successivamente in Segreteria di Stato l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. I colloqui in Segreteria di Stato "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato - fa sapere un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede -, è stato espresso vivo apprezzamento per gli sviluppi positivi nei rapporti fra la Santa Sede e il Vietnam, particolarmente nell’attuazione dell’Accordo sullo statuto del Rappresentante Pontificio Residente in Vietnam, nonché si è rilevato il contributo della Chiesa cattolica alla società vietnamita". Si è proceduto poi, aggiunge la nota, ad "uno scambio di vedute sulla situazione socio-politica del Paese, nonché sugli sviluppi regionali ed internazionali". In Evidenza 11/04/2024 Gallagher incontra ad Hanoi il primo ministro del Vietnam Prosegue la visita del segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali in Vietnam (9-14 aprile). I colloqui con il premier Phạm Minh Chính e altri ... Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui