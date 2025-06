In udienza dal Papa il presidente del Libano, Joseph Aoun

Il capo di Stato ricevuto da Leone XIV nel Palazzo Apostolico vaticano. Colloqui in Segreteria di Stato con al centro l'auspicio per una "nuova stagione" di concordia e stabilizzazione per il Paese e "la necessaria e inderogabile necessità di favorire la pacificazione dell’intera regione mediorientale"

Vatican News Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza questa mattina, nel Palazzo Apostolico vaticano, Joseph Aoun, presidente della Repubblica del Libano, il quale, successivamente, si è incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. I colloqui in Segreteria di Stato Come informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, "nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, si è fatto riferimento alle buone relazioni bilaterali, esprimendo apprezzamento per il tradizionale e costante ruolo della Chiesa cattolica nella società libanese". I colloqui del presidente Aoun in Segreteria di Stato (@VATICAN MEDIA) La necessità della pace in Medio Oriente "Nel prosieguo della conversazione - prosegue la nota - è stato espresso l’auspicio che il Paese, attraverso il processo di stabilizzazione e di riforme, conosca una nuova stagione di concordia politica e di ripresa economica, che gli consenta di rafforzare gli ideali di convivenza tra le fedi e di promozione dello sviluppo che lo caratterizzano". Infine, informa il comunicato, "è stata affrontata la necessaria e inderogabile necessità di favorire la pacificazione dell’intera regione mediorientale". Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui