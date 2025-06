Papa Leone XIV riceve Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo (@VATICAN MEDIA)

Il Papa riceve il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa

Al centro del colloquio in Segreteria di Stato, la proposta di instituire un fondo mondiale per eliminare la fame nel mondo e favorire lo sviluppo dei Paesi più poveri, e la situazione internazionale, con i conflitti in Ucraina e a Gaza

Vatican News Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, che ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. L'incontro in Segreteria di Stato (@VATICAN MEDIA) Nel corso dei cordiali colloqui, in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e l'Unione Europea e la volontà di intensificare ulteriormente il dialogo su temi di comune interesse, specialmente in relazione alla proposta di instituire un fondo mondiale per eliminare la fame nel mondo e favorire lo sviluppo dei Paesi più poveri. Nel prosieguo della conversazione, si è affrontato l'attuale contesto internazionale, con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e a Gaza. In un post su X, il presidente Costa ha sottolineato che la Santa Sede è un partner importante per l'Unione Europea nell'affrontare le sfide globali.