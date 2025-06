Il Papa: difendere la dignità personale dei malati gravi

In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin all’arcivescovo di Liverpool, per la Giornata della Vita 2025 delle Conferenze Episcopali di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda, Leone XIV invita ad incoraggiare la società, nell’accompagnamento di chi soffre, a non minare “una civiltà fondata sull’amore autentico e la compassione genuina”

Vatican News

Il mistero della sofferenza, “così presente nella condizione umana”, può “essere trasformato dalla grazia in un’esperienza della presenza del Signore”. Lo ricorda Papa Leone XIV, in un telegramma in inglese a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, inviato all’arcivescovo di Liverpool John Sherrington, in occasione della Giornata per la Vita 2025, celebrata in questo 15 giugno congiuntamente dalle Conferenze Episcopali di Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda.

In quest’anno giubilare, incentrato sulla virtù teologale della speranza, il telegramma definisce particolarmente significativo il tema “La speranza non delude – trovare senso nella sofferenza”. Dio, infatti, è sempre vicino a coloro che soffrono e ci guida a comprendere il significato più profondo della vita, nell’amore e nella vicinanza, come scrive Papa Francesco nel messaggio per la XXXIII Giornata Mondiale del Malato, celebrata l’11 febbraio 2025.

Il Papa prega, scrive Parolin, affinché, “attraverso la vostra testimonianza comune della dignità che Dio dona a ogni persona, senza eccezioni”, e dell’accompagnamento “tenero e cristiano verso i malati gravi, l’intera società sia incoraggiata a difendere, anziché minare, una civiltà fondata sull’amore autentico e la compassione genuina”. E affida gli sforzi dei partecipanti alla Giornata all’intercessione di Nostra Signora del Buon Consiglio.