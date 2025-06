Il dolore di Leone XIV per l'attentato suicida nella chiesa di Mar Elias a Damasco

In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, per l’attacco nella chiesa greco-ortodossa situata nel quartiere di Dwelaa nella capitale della Siria, il Papa esprime "sentita solidarietà" a quanti colpiti dalla "tragedia" che ha causato 25 morti e 63 feriti

Vatican News

Con "profondo dolore", Papa Leone XIV ha appreso la notizia dell'attentato suicida di domenica scorsa, 22 giugno, nella chiesa greco-ortodossa di Mar Elias a Damasco, in Siria, nel quale un uomo si è fatto esplodere tra i fedeli mentre era in corso la Messa. È quanto si legge nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, nel quale il Pontefice esprime "sentita solidarietà" a quanti sono stati colpiti dalla "tragedia". Il bilancio ufficiale, secondo quanto riferito dall'agenzia siriana Sana, sulla base di quanto comunicato dal ministero della Salute locale, è di 25 morti e 63 feriti. Le autorità siriane hanno attribuito la strage al sedicente Stato islamico (Is).

In Evidenza 24/06/2025 Gugerotti: l'attentato in Siria per spingere i cristiani a lasciare il Medio Oriente Il prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, cardinale Claudio Gugerotti, esprime la vicinanza della Chiesa ai fedeli greco-ortodossi colpiti dall’attentato a Mar Elias: “Non ...

Consolazione, guarigione e pace

"Nel raccomandare le anime dei defunti all'amorevole misericordia del nostro Padre Celeste", prosegue il comunicato, il Papa prega anche per chi piange la loro perdita, per la guarigione dei feriti e "invoca i doni di consolazione, guarigione e pace dell'Onnipotente sulla nazione".