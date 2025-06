Giubileo della Santa Sede, in processione con il Papa come pellegrini di speranza

Vatican News

Sotto il sole di un giugno molto caldo, il Papa si fa pellegrino come i tanti fedeli che ogni giorno compiono il cammino per arrivare alla Porta Santa. Dall’Aula Paolo VI e dopo aver ascoltato la meditazione di suor Maria Gloria Riva delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento, a Leone XIV viene consegnata dalle mani di una giovane la Croce del Giubileo che stringe tra le mani mentre si incammina verso la Basilica Vaticana.

Arriva in Piazza San Pietro, passando per Piazza dei Protomartiri Romani attraversando l’arco delle Campane e salendo i gradini del sagrato per entrare in Basilica e varcare così la Porta Santa: è la prima volta da quando è stato scelto a guidare la Chiesa esattamente un mese fa. Lo seguono i cardinali, i vescovi, i sacerdoti e il personale laico della Santa Sede che insieme vivono il Giubileo della Santa Sede. L'ingresso precede la celebrazione della Messa presieduta proprio da Papa Leone XIV

Giubileo della Santa Sede: processione e passaggio della Porta Santa