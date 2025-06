Il Papa: nella fede la speranza che sostiene nelle difficoltà e apre al futuro

Nel saluto ai membri della The National Italian American Foundation, organizzazione attiva nell’ambito educativo e caritativo, Leone XIV esprime l’auspicio che ogni famiglia continui a custodire la ricca eredità “spirituale e culturale” dei propri antenati

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano

Italia e Stati Uniti d’America sono uniti da innumerevoli storie di migrazione. Chi partiva in cerca di “un futuro prospero” ha spesso trovato, nella fede cattolica – con i suoi tratti tipicamente italiani di “pietà popolare” e “devozioni” – una fonte di speranza, anche nelle difficoltà.

Uno sguardo al passato e uno al presente: è con questo spirito che Papa Leone XIV accoglie oggi, 4 giugno, nell’auletta dell’Aula Paolo VI, i membri del Consiglio di Amministrazione della The National Italian American Foundation (Niaf), in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. Il suo saluto, pronunciato in inglese, è un tributo al lungo impegno dell’organizzazione, con sede a Washington D.C., nella promozione dei legami culturali e caritativi tra i due Paesi.

Come ben sapete, decine di milioni di americani dichiarano con orgoglio il loro retaggio italiano, anche se i loro antenati sono giunti negli Stati Uniti d’America generazioni fa.

Papa Leone XIV riceve una delegazione della "The National Italian American Foundation" (@Vatican Media)

"Mi scuso per avervi fatto aspettare"

"Sono felice di incontrarvi. Mi scuso per avervi fatto aspettare". Esordisce così Leone XIV. "Il sistema di programmazione del Vaticano prevede quattro udienze tutte alla stessa ora. In questo modo, purtroppo, siete voi a dover aspettare me e non viceversa", aggiunge. Ricorda poi come, dopo il suo saluto e l'incontro individuale con ciascun membro della delegazione, lo attenda l'udienza generale in piazza San Pietro.

La speranza di un futuro prospero

Leone XIV ricorda le numerose attività della Niaf: dalla promozione della cultura e della storia italiana tra i giovani, all’assegnazione di borse di studio e al sostegno di iniziative caritative, in Italia e negli Stati Uniti, contribuendo così a mantenere “un legame concreto e reciprocamente benefico” tra le due nazioni.

In Evidenza 05/02/2025 La Chiesa al fianco dei migranti tra Messico e Stati Uniti Nonostante gli annunci del nuovo presidente americano Donald Trump e gli ordini esecutivi che inaspriscono le politiche migratorie di Washington, dalla diocesi latinoamericana di ...

A caratterizzare la comunità italiana emigrata, secondo il Pontefice, è stata soprattutto la forte fede cattolica, alimentata dalla tradizione e capace di resistere anche allo sradicamento culturale e sociale.

Questa fede li ha sostenuti nei momenti difficili, anche quando arrivavano con un senso di speranza di un futuro prospero nel loro nuovo Paese.

Conservare la propria eredità spirituale

Un atteggiamento che il Papa paragona al senso di attesa espresso nella Bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit: “La speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé”. In un’epoca segnata da “molte sfide”, Leone XIV auspica che il soggiorno a Roma – “città segnata dalle tombe degli apostoli Pietro e Paolo come anche da molti santi che hanno rafforzato la Chiesa nei periodi difficili della storia” – rinnovi nei presenti il “senso di speranza” e “la fiducia nel futuro”.

Prego perché ognuno di voi e delle vostre famiglie custodiate sempre la ricca eredità spirituale e culturale che avete ricevuto da quanti vi hanno preceduto.

Papa Leone XIV riceve una delegazione della "The National Italian American Foundation" (@Vatican Media)

"La benedizione è scritta in latino", conclude Leone XIV, facendo riferimento a quella Apostolica che conclude l'udienza, "ma penso che possiamo farla in inglese".

The Lord be with you. [And with your Spirit] May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you all and remain with you forever, amen.