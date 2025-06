Leone XIV: l’Obolo di San Pietro, segno di comunione con il Papa

Il Papa, al termine dell’Angelus, ringrazia quanti lo sostengono nel suo ministero attraverso le loro donazioni

In questa festa si celebra anche la Giornata dell’Obolo di San Pietro, che è un segno di comunione con il Papa e di partecipazione al suo ministero apostolico. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono i miei primi passi come Successore di Pietro.

Sono le parole del Papa al termine della preghiera mariana nella quale ricorda come il 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, sia la giornata dedicata tradizionalmente alla raccolta di donazioni per sostenerlo nella sua missione a servizio della Chiesa universale. Il senso, infatti, dell’Obolo di San Pietro, pratica secolare di solidarietà a sostegno dei Papi, è quella di essere un aiuto nell’affiancare il Pontefice nell’annuncio del messaggio cristiano, nel promuovere la pace e contribuire ad aiutare chi vive nel bisogno.

A supporto di questa iniziativa, la Segreteria per l’Economia e il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede hanno predisposto materiali informativi e multimediali che ne raccontano il significato. Sul sito ufficiale è possibile contribuire con una donazione su canali digitali sicuri.

Alcuni giorni fa è stato pubblicato il rapporto annuale del fondo che raccoglie le donazioni devolute al Pontefice. In esso si evidenzia che nel 2024 le entrate dell’Obolo di San Pietro sono ammontate a 58 milioni di euro, un aumento rispetto al 2023 (52 milioni). Erogati poi € 13,3 milioni per sostenere 239 progetti sociali e di assistenza finanziaria in 66 Paesi di tutti i continenti (sei milioni in più rispetto al 2023).