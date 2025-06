In udienza dal Papa il presidente argentino Milei

Dopo l'incontro con Leone XIV, colloqui in Segreteria di Stato con un focus sull’andamento socio-economico, sulla lotta alla povertà e sull’impegno a favore della coesione sociale. Speciale attenzione anche ai conflitti in corso, rilevando "un impegno urgente a sostegno della pace"

Questa mattina, Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica Argentina Javier Gerardo Milei. La Sala Stampa della Santa Sede riferisce in un comunicato che il capo dello Stato successivamente ha incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.

La delegazione argentina con il Papa (@VATICAN MEDIA)

"Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, è stato ribadito il reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali e la volontà di rafforzarle ulteriormente - informa la Sala Stampa vaticana -. Ci si è poi soffermati su questioni di comune interesse, tra le quali l’andamento socio-economico, la lotta alla povertà e l’impegno a favore della coesione sociale". E ancora sono stati affrontati "alcuni temi di carattere socio-politico regionale ed internazionale, con speciale attenzione ai conflitti in corso, rilevando l’importanza di un impegno urgente a sostegno della pace".

I colloqui in Segreteria di Stato (@VATICAN MEDIA)