Il Papa all'Angelus: preghiamo per la pace in Medio Oriente, Ucraina e nel mondo intero

In piazza San Pietro, prima della preghiera mariana, Leone XIV invita al dialogo inclusivo per la pace in Myanmar, ricorda le quasi 200 vittime di violenza in Nigeria, il parroco ucciso da un bombardamento in Sudan. Dove chiede ai combattenti di fermarsi, proteggere i civili e intraprendere un dialogo per la pace., e alla comunità internazionale di fornire "almeno l'assistenza essenziale alla popolazione colpita dalla grave crisi umanitaria"

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il mondo di oggi ha tanto bisogno di vie per costruire la pace come lo sport, “scuola di rispetto e di lealtà, che fa crescere la cultura dell’incontro e della fratellanza”. Uno stile di vita da praticare in modo consapevole, “opponendovi ad ogni forma di violenza e di sopraffazione”. Così Papa Leone XIV prima della preghiera dell’Angelus, recitata in piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli radunati nonostante la grande calura estiva. E ricorda i molti conflitti armati nel mondo

Nel Myanmar, nonostante il cessate-il-fuoco, continuano i combattimenti, con danni anche alle infrastrutture civili. Invito tutte le parti a intraprendere la strada del dialogo inclusivo, l’unica che può condurre a una soluzione pacifica e stabile.

Il terribile massacro in Nigeria, 200 vittime tra gli sfollati

Il Papa parla poi del terribile massacro in cui circa 200 persone sono state uccise “con estrema crudeltà” in Nigeria, nella notte tra il 13 e il 14 giugno, nella città di Yelwata, nell’area amministrativa locale di Gouma, nello Stato di Benue. La maggior parte, ricorda erano sfollati interni, ospitati dalla missione cattolica locale.

Prego affinché la sicurezza, la giustizia, e la pace prevalgano in Nigeria, Paese amato e così colpito da varie forme di violenza. E prego in modo particolare per le comunità cristiane rurali dello Stato di Benue che incessantemente sono state vittime della violenza.

In Sudan morto un parroco: appello all'assistenza umanitaria

Leone XIV pensa poi alla Repubblica del Sudan, “da oltre due anni devastata dalle violenze”. E alla morte di don Luke Jumu, parroco di El Fasher, vittima di un bombardamento.

Mentre assicuro le mie preghiere per lui e per tutte le vittime, rinnovo l’appello ai combattenti affinché si fermino, proteggano i civili e intraprendano un dialogo per la pace. Esorto la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per fornire almeno l’assistenza essenziale alla popolazione, duramente colpita dalla grave crisi umanitaria. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero.

La beatificatione di Floribert, testimone di speranza per i giovani

Infine il Pontefice ricorda che pomeriggio, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, sarà proclamato Beato Floribert Bwana Chui, giovane martire congolese.

È stato ucciso a ventisei anni perché, in quanto cristiano, si opponeva all’ingiustizia e difendeva i piccoli e i poveri. La sua testimonianza dia coraggio e speranza ai giovani della Repubblica Democratica del Congo e di tutta l’Africa!

Infine l’invito ai giovani:

Vi aspetto tra un mese e mezzo al Giubileo dei giovani! La Vergine Maria, Regina della Pace, interceda per noi.