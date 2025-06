Il Papa: tanti innocenti stanno morendo, bisogna cercare insieme la pace

Al termine della sua visita al Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria, in una intervista al Tg1 Rai Leone XIV ribadisce l’importanza del servizio di Radio Vaticana in particolare per le zone più difficili da raggiungere e parla del progetto fotovoltaico pensato per il Centro, una “bellissima opportunità” per affrontare gli effetti del cambiamento climatico

Leggi Anche 19/06/2025 Leone XIV in visita al Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria Nel giorno del suo anniversario di sacerdozio, il Papa ha raggiunto la cittadina laziale dove dal ’57 sorge la struttura della Radio Vaticana oggi impiegata per le trasmissioni in ...

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

“Vorrei rinnovare questo appello per la pace a cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi”, cercando “attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo”. Un confronto fatto “insieme” per “cercare soluzioni” a quel dramma dei “tanti innocenti che stanno morendo”. Poco oltre la soglia del Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria - dove aveva trascorso parte della mattinata a scoprire gli apparati che hanno accompagnato ieri e oggi gli oltre 90 anni di lavoro di Radio Vaticana - Leone XIV si ferma qualche minuto al microfono del vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao per riaffermare quegli appelli alla pace per un mondo sempre più travolto dalla furia delle armi.

Sempre una “bella parola” da Radio Vaticana

Il Papa si sofferma anche sulla storia e sul futuro che attende il Centro trasmittente, voluto nel ’57 da Pio XII e oggi destinato a offrire una risposta alle insidie che porta con sé il cambiamento climatico. “Non conoscevo questo Centro, le antenne di Radio Vaticana”, dice Leone XIV che, come stamattina durante la visita a Santa Maria di Galeria, sottolinea quanto utile sia stato per lui, missionario in America Latina, aver intercettato con una “radiolina” le trasmissioni in onda corta dell’emittente pontificia, “tante volte anche in montagna dove non c’erano altre possibilità”. E poi analogamente in Africa, nelle sue visite in veste di superiore degli agostiniani, viaggiando “in diversi Paesi. “Di notte sempre - ricorda - trovavo le notizie, una bella parola per questo servizio tanto importante di Radio Vaticana”.

L’impianto fotovoltaico, un esempio per il mondo

Il Centro di Santa Maria di Galeria è ora avviato sulla strada tracciata tempo fa da Papa Francesco, che giusto un anno fa aveva stabilito con il motu proprio Fratello sole sia dotato di un impianto agrivoltaico per l’autonomia energetica dello Stato vaticano. Per Leone XIV si tratta di “una bellissima opportunità” e un “impegno da parte della Chiesa” per offrire “al mondo un esempio che è molto importante”. Tutti, ha ribadito, “conosciamo gli effetti del cambio climatico e bisogna veramente avere cura di tutto il mondo, di tutto il creato come Papa Francesco ha insegnato con tanta chiarezza”.