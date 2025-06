Con Papa Leone continua l'impegno per la carità in Ucraina, tir di aiuti a Kharkiv

Un camion è giunto in una delle zone più colpite in questi ultimi tempi dall’offensiva russa. Il cardinale elemosiniere Krajewski: l’impegno della Santa Sede a fianco di chi ha bisogno non conosce sosta né tregua

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“Anche durante la Sede Vacante l’Elemosineria Apostolica ha continuato la sua missione: portare la carità del Papa dove c’è bisogno”. Il tono del cardinale elemosiniere Konrad Krajewski è pacato e risoluto al tempo stesso nel commentare l'arrivo a Kharkiv, città ucraina particolarmente colpita in queste settimane da numerosi bombardamenti russi, di un imponente tir carico di aiuti. Il mezzo è partito qualche giorno fa dalla Basilica di Santa Sofia a Roma. “La carità non si ferma mai”, afferma il cardinale. Le sue parole sono accompagnate dai fatti, l’invio di foto che mostrano come la martoriata Ucraina, come l’ha definita anche Papa Leone seguendo l’esempio di Papa Francesco, sia da sempre nel cuore dei Pontefici.

Il tir giunto in Ucraina

L’invio in Ucraina

È dall’inizio della guerra che Santa Sofia, la chiesa degli ucraini a Roma, è divenuto il punto di raccolta della solidarietà di una intera città. Anche l’Elemosineria Apostolica ha portato tutto quello che ha raccolto nei magazzini del Papa per il nuovo invio di aiuti. “Abbiamo messo all’interno del tir anche delle sedie e dei tavoli che abbiamo recuperato in un hotel che li stava dismettendo”, racconta Krajewski. Nel cargo c’erano anche materassi, viveri, alimenti e molte cose per bambini. “Hanno bisogno di tutto – prosegue il porporato - soprattutto in questo momento”. Un tempo in cui i bisogni si fanno urgenti e a cui Papa Leone risponde con impegno e vicinanza.

Una catena di volontari per svuotare gli aiuti che arrivano dal Vaticano