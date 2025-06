Giubileo dei sacerdoti dell'Île-de-France, il Papa: radicate la vita in Gesù

Leone XIV invia un messaggio ai preti della provincia ecclesiastica di Parigi. Il testo, letto nella cattedrale di Notre Dame da monsignor Blanchet, vescovo di Créteil, incoraggia a un ministero fondato su un amore generoso e senza riserve per le comunità, segnato da vicinanza, compassione, dolcezza, umiltà e semplicità, "come ci ha spesso ricordato il compianto Papa Francesco"

In occasione del Giubileo dei sacerdoti e del 60.mo anniversario della Costituzione Presbyterorum ordinis, su cui i presbiteri sono impegnati a meditare, Papa Leone XIV ha inviato un messaggio - letto da monsignor Dominique Blanchet, vescovo di Créteil - ai preti della Provincia ecclesiastica di Parigi. Il Pontefice li incoraggia a radicare la vita e il ministero in Gesù. Il saluto "fraterno" del Successore di Pietro è indirizzato a monsignor Laurent Bernard Marie Ulrich, arcivescovo di Parigi, a tutti i vescovi dell'Île-de-France e ai "cari sacerdoti" riuniti nella Cattedrale di Notre Dame per la Messa.

Radicare la vita nell'amore personale e autentico per Gesù

Felice di poter manifestare il proprio "affetto paterno" e di dare ai sacerdoti il "migliore incoraggiamento" nel proseguire il ministero al servizio del Popolo di Dio loro affidato, Leone XIV esprime il suo personale augurio: "Per raggiungere questo obiettivo nelle difficili - e spesso provanti - condizioni ecclesiali e sociali che state vivendo, vi invito a radicare la vostra vita e il vostro ministero in un amore sempre più forte, personale e autentico per Gesù, che vi ha reso suoi amici e vi ha configurato a lui per l'eternità; e in un amore generoso e senza riserve per le vostre comunità, un amore segnato dalla vicinanza, dalla compassione, dalla dolcezza, dall'umiltà e dalla semplicità, come ci ha spesso ricordato il compianto Papa Francesco".

Coltivare fraternità, carità e preghiera per l'unità della Chiesa

"In questo modo - prosegue Papa Leone - sarete credibili anche se non siete ancora santi, e toccherete il cuore di persone lontane, conquisterete la loro fiducia e le porterete a incontrare Gesù". L'ulteriore invito da parte del Papa è a "coltivare la fraternità sacerdotale", a "mantenere uno stretto legame di carità" con i propri vescovi e a "pregare incessantemente per l'unità della Chiesa". Poi l'invocazione dello Spirito Santo perché aiuti a rinnovare ogni giorno il dono generoso che i sacerdoti hanno fatto di sé stessi al Signore nel giorno dell'ordinazione. Il Papa implora su ciascuno la protezione della Madonna e l'intercessione di tutti i santi sacerdoti e vescovi di Parigi. Con questo spirito nel cuore, impartisce la benedizione apostolica.