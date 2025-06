Leone XIV trascorrerà un periodo di riposo estivo a Castel Gandolfo

Il 6 luglio il Papa si trasferirà nelle Ville Pontificie che Francesco aveva reso nel 2016 polo museale. Domenica 13 la Messa nella Parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova e l’Angelus in Piazza della Libertà, poi il 20 una celebrazione nella Cattedrale di Albano e, nel pomeriggio, il rientro in Vaticano. Per tutto il mese sospese udienze private e generali, riprenderanno il 30 luglio. Ritorno a Castel Gandolfo anche il 15 agosto fino al 17

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

I residenti ci avevano sperato in tutti questi anni e ancora di più dopo la visita a sorpresa del 29 maggio scorso. Oggi la conferma: il Papa torna a Castel Gandolfo per le vacanze estive. È la Prefettura della Casa pontificia, in un comunicato sugli impegni di luglio e agosto del Pontefice, a informare che nel pomeriggio di domenica 6 luglio fino a giorno 20 e poi con un nuovo soggiorno a metà agosto, Leone XIV si trasferirà per un periodo di riposo nelle splendide Ville Pontificie del comune a 25 chilometri da Roma. Quelle che – com’è noto - Papa Francesco aveva reso nel 2016 un polo museale aperto al pubblico, al quale era offerta pure la possibilità di degustare i prodotti agricoli delle stesse Ville.

Jorge Mario Bergoglio rinunciò allora a una tradizione lunga decenni ed ha sempre preferito trascorrere a Casa Santa Marta l’intera estate. Nel 2023 aveva poi istituito a Castel Gandolfo il Borgo Laudato si’, quale contributo tangibile “allo sviluppo dell'educazione ecologica”, che lo stesso Leone XIV ha visitato alla fine di maggio.

Nel "Vaticano numero 2"

Papa Prevost tornerà quindi in quello che Giovanni Paolo II definiva affettuosamente il “Vaticano numero due”, sede in epoca romana dell’Albanum Domitianim, la villa dell’imperatore Domiziano, poi del castello della famiglia ducale dei Gandolfi sulla cima occidentale del lago Albano, fatto ricostruire da Papa Urbano VIII, tra il 1623 e il 1644. Negli anni il complesso delle Ville Pontificie è andato a coprire una superficie di 55 ettari e comprende il Palazzo Apostolico, Villa Barberini e Villa Cybo, circondati da splendidi giardini all’italiana. All’interno del palazzo, numerose sale storiche e il balconcino affacciato sulla piazza, rimasto impresso nella memoria collettiva come ultima apparizione pubblica di Papa Benedetto XVI dopo la rinuncia al ministero petrino (a Castel Gandolfo Ratzinger trascorse circa un mese fino al rientro in Vaticano nel Monastero Mater Ecclesiae).

Messe e Angelus a luglio

Tra tre settimane, quindi, di nuovo un Papa tornerà ad apparire alla popolazione di Castel Gandolfo. Più nel dettaglio, il Pontefice – si legge nella nota - domenica 13 luglio, alle ore 10, celebrerà la Messa nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova. Alle 12 reciterà poi la preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Domenica 20 luglio, alle ore 9.30, una nuova Messa nella Cattedrale di Albano, quella che all’allora cardinale Prevost era stata assegnata come Chiesa titolare nel Concistoro della creazione cardinalizia. Lo stesso giorno, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus di nuovo in Piazza della Libertà; nel pomeriggio farà ritorno in Vaticano.

Per tutto il mese di luglio, come sempre, restano sospese tutte le udienze private, e le udienze generali dei mercoledì 2, 9, 16, 23. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 30 luglio. E nei giorni successivi si terrà il grande Giubileo dei giovani, alle cui celebrazioni è prevista la presenza del Papa.

Il programma di agosto

Ad agosto è in programma – stando ancora al comunicato della Prefettura della Casa Pontificia - un nuovo rientro del Pontefice a Castel Gandolfo. Venerdì 15 alle ore 10 il Papa celebrerà la Messa nella Parrocchia Pontificia e alle 12 seguirà l’Angelus in Piazza della Libertà. Ancora domenica 17 agosto, alle ore 12, l’Angelus sempre in Piazza della Libertà e nel pomeriggio il ritorno definitivo in Vaticano.