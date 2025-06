“León de Perú”, il 20 giugno l’uscita del documentario dei media vaticani

Alle 17 verrà pubblicato sui canali dei media vaticani in spagnolo, inglese e italiano il documentario sugli anni di missione di Prevost in Perù. Anteprima per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede nella Filmoteca vaticana alle ore 16

Vatican News A poco più di un mese dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, i media vaticani pubblicano domani, 20 giugno 2025, "León de Perù", un documentario che ripercorre i passi della missione di Robert Francis Prevost in terra peruviana. Un itinerario che si snoda tra Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao, Chiclayo, in cui le voci di vari testimoni descrivono la figura e l'opera pastorale e sociale del futuro Papa. Il documentario è una produzione della Direzione editoriale del Dicastero per la Comunicazione ed è stato realizzato dai giornalisti Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro. Alle ore 17.00 (ora di Roma), il documentario sarà pubblicato sul canale YouTube di Vatican News in tre lingue (spagnolo, italiano e inglese) e diffuso attraverso altri media internazionali. Per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede è prevista alle ore 16.00 una proiezione in anteprima nella Filmoteca vaticana.