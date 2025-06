Il Papa: Cristo risposta alla "fame" dell'uomo. Tanti popoli umiliati dall'ingordigia altrui

Leone XIV presiede la Messa del Corpus Domini a San Giovanni in Laterano e ricorda che in Gesù "c'è tutto quello che serve per dare forza e senso alla nostra vita". Il Pontefice denuncia "la miseria di molti", davanti alla quale "l’accumulo di pochi è segno di una superbia indifferente, che produce ingiustizia”. Processione fino a Santa Maria Maggiore: porgiamo il Sacramento al cuore di chi crede e di chi non crede “perché si interroghi sulla fame che abbiamo nell’animo”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Cristo, risposta alla perenne “fame” dell’uomo, unico a dare forza e senso alla vita. Cristo, salvezza e speranza per un mondo segnato dalle “ombre” e dalla “indigenza” di interi popoli “umiliati dall’ingordigia altrui”, dalla ingiustificata opulenza, dallo spreco dei frutti della terra e del lavoro. È interamente incentrata su Gesù - di cui l’odierna solennità del Corpus Domini ricorda la reale presenza nell’Eucarestia - l’omelia che Papa Leone XIV pronuncia nella Messa celebrata questo pomeriggio sul sagrato di San Giovanni in Laterano. Messa che precede la processione eucaristica lungo via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Un momento di tradizione e devozione per una festa tra le più sentite del popolo di Dio che vede il Papa portare l’Ostia consacrata lungo le strade di Roma così da porgerlo, come dice, al cuore di chi crede, “perché creda più fermamente”, e al cuore di chi non crede, “perché si interroghi sulla fame che abbiamo nell’animo e sul pane che la può saziare”.

Il Papa durante la Messa a San Giovanni in Laterano (@Vatican Media)

Centinaia di fedeli sul sagrato di San Giovanni in Laterano

Il Papa fa il suo ingresso dall’interno della Basilica alle 17 in punto, mentre la Schola Cantorum intona il canto: “Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo…”. Seduti sul sagrato, abbellito da composizioni di fiori bianchi e gialli, all’ombra della facciata della Basilica “madre di tutte le Chiese”, ci sono venti cardinali, trenta vescovi e una cinquantina di sacerdoti, poi centinaia di fedeli e ampi gruppi di suore. Tra loro spicca il verde dell’abito delle Missionarie della Divina rivelazione. In prima fila si vedono, tra gli altri, il segretario di Stato Parolin, il vicario Reina, poi Krajewski, Arinze, Coccopalmerio, Piacenza, De Donatis, Braz de Aviz, Harvey, Müller, in berretta e abito corale; poi il sostituto della Segreteria di Stato, Edgar Pena Parra, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato vaticano.

La "fame" dell'uomo

Il Papa incensa l’altare, poi con il canto del Kyrie dà inizio alla celebrazione di questa “festa” che cade il giovedì successivo alla solennità della Santissima Trinità, spostata invece alla domenica in Italia e altri Paesi del mondo. Le prime due letture sono tratte dalla Genesi e dalla lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi, il Vangelo è invece quello di Luca sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un brano che dà spunto al Papa per riflettere sul tema della “fame”, non solo quella materiale ma quella soprattutto spirituale. “La fame del popolo” emerge nel racconto evangelico, segno insieme al “tramonto del sole” di “un limite che incombe sul mondo, su ogni creatura: il giorno finisce, così come la vita degli uomini”, dice Leone XIV.

È in quest’ora, nel tempo dell’indigenza e delle ombre, che Gesù resta in mezzo a noi

Forza e senso alla vita

“Quando Dio regna, l’uomo è liberato da ogni male”, assicura il Pontefice. “Egli ha compassione del popolo affamato e invita i suoi discepoli a prendersene cura: la fame non è un bisogno che non c’entra con l’annuncio del Regno e la testimonianza della salvezza”. Al contrario, spiega il Papa, “questa fame riguarda la nostra relazione con Dio”.

Con Gesù c’è tutto quello che serve per dare forza e senso alla nostra vita

Una immagine della liturgia (@Vatican Media)

Interi popoli umiliati

All’appello della gente, Gesù risponde con il segno della condivisione, compiendo una serie di gesti che non sono un “complesso rituale magico”, bensì “testimoniano con semplicità la riconoscenza verso il Padre, la preghiera filiale di Cristo e la comunione fraterna che lo Spirito Santo sostiene”, sottolinea il Papa. E oggi, annota, al posto delle folle ricordate nel Vangelo ci stanno “interi popoli, umiliati dall’ingordigia altrui più ancora che dalla propria fame”, denuncia Leone XIV.

Davanti alla miseria di molti, l’accumulo di pochi è segno di una superbia indifferente, che produce dolore e ingiustizia. Anziché condividere, l’opulenza spreca i frutti della terra e del lavoro dell’uomo

Cristo, pane della vita eterna

Allora c’è bisogno di “moltiplicare la speranza”, specie in questo Anno giubilare, proclamando l'annuncio di Gesù che salverà tutti dalla morte: "Questo è il mistero della fede, che celebriamo nel sacramento dell’Eucaristia”.

Come la fame è segno della nostra radicale indigenza di vita, così spezzare il pane è segno del dono divino di salvezza

Migliaia di fedeli a San Giovanni in Laterano (@Vatican Media)

L'indigenza saziata dalla grazia

“Cristo è la risposta di Dio alla fame dell’uomo, perché il suo corpo è il pane della vita eterna”, chiosa il Papa. “L’invito di Gesù abbraccia la nostra esperienza quotidiana: per vivere, abbiamo bisogno di nutrirci della vita, togliendola a piante e animali. Eppure, mangiare qualcosa di morto ci ricorda che anche noi, per quanto mangiamo, moriremo. Quando invece ci nutriamo di Gesù, pane vivo e vero, viviamo per Lui”.

Offrendo tutto sé stesso, il Crocifisso Risorto si consegna a noi, che scopriamo così d’essere fatti per nutrirci di Dio. La nostra natura affamata porta il segno di un’indigenza che viene saziata dalla grazia dell’Eucaristia

Portare il Santissimo Sacramento a tutti

Vivo e vivificante, quindi “il Corpus Domini rende noi, cioè la Chiesa stessa, corpo del Signore”, afferma Papa Leone. E spiega ai fedeli il senso della processione che andrà a dispiegarsi subito dopo la celebrazione in Laterano: “Insieme, pastori e gregge, ci nutriamo del Santissimo Sacramento, lo adoriamo e lo portiamo per le strade. Così facendo, lo porgiamo allo sguardo, alla coscienza, al cuore della gente”.

Ristorati dal cibo che Dio ci dona, portiamo Gesù al cuore di tutti, perché Gesù tutti coinvolge nell’opera della salvezza, invitando ciascuno a partecipare alla sua mensa

Papa Leone celebra la Solennità del Corpus Domini (@Vatican Media)

La processione fino a Santa Maria Maggiore

Al termine della Messa il Papa, indossato il piviale, si reca all’altare dove si inginocchia in adorazione dinanzi all’Ostia consacrata. Intanto, a partire dai frati e dai canonici della Basilica, si inizia a formare la processione che accompagnerà il Santissimo Sacramento fino a Santa Maria Maggiore. Viene data lettura del Vangelo dell’Ultima cena, il Papa infine, con il velo omerale prende in mano l’Ostensorio e, a piedi, si avvia verso via Merulana, intanto gremita di fedeli sistemati dietro le transenne. Molti sono residenti scesi dalle loro case o affacciate da finestre e balconi. Sotto il sole del giugno romano e l'ombra degli alberi di via Merulana e dei suoi palazzi antichi, tutti pregano insieme al Papa, seguono le meditazioni tratte da scritti di Santi e Beati, cantano inni popolari come "Resta con noi Signore". Il pastore e il suo popolo, tutti insieme, seguendo Cristo.