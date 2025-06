Cina, monsignor Lin Yuntuan insediato come ausiliare di Fuzhou

Il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha espresso “soddisfazione” per il fatto che in occasione della presa di possesso dell’ufficio da parte del presule, nominato nei giorni scorsi dal Papa, il suo nuovo ministero sia “riconosciuto anche agli effetti dell’ordinamento civile”: è “un ulteriore frutto del dialogo tra la Santa Sede e le Autorità cinesi”

Vatican News

La Sala Stampa vaticana ha informato che oggi, 11 giugno, “ha avuto luogo il riconoscimento agli effetti civili e la presa di possesso dell’Ufficio” da parte di monsignor Giuseppe Lin Yuntuan, che il 5 giugno scorso Leone XIV aveva nominato vescovo ausiliare di Fuzhou, nella Provincia cinese del Fujian, nomina avvenuta “nel quadro del dialogo relativo all’applicazione dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese”.

Frutto del dialogo tra Santa Sede e Cina

In una nota il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni ha espresso “soddisfazione” per il fatto che in occasione della presa di possesso dell’ufficio di ausiliare di Fuzhou, il ministero episcopale di monsignor Lin Yuntuan sia “riconosciuto anche agli effetti dell’ordinamento civile. Tale evento, afferma ancora Bruni, “costituisce un ulteriore frutto del dialogo tra la Santa Sede e le Autorità cinesi ed è un passo rilevante nel cammino comunionale della Diocesi.”

La biografia di monsignor Lin Yuntuan

Il presule, classe ’52, è originario di Fuqing (Fujian). Dal 1979 al 1983 ha frequentato il Seminario diocesano di Fuzhou ed è stato ordinato sacerdote nell’84. Negli anni seguenti ha più volte svolto il ministero di parroco, ha insegnato nel Seminario diocesano, ha esercitato l’incarico di vicedirettore della Commissione economica diocesana, oltre a svolgere il ruolo di delegato episcopale. Dal 2003 al 2007 ha ricoperto l’Ufficio di amministratore diocesano, mentre nel periodo successivo, fino al 2013, ha coadiuvato l’amministratore apostolico della circoscrizione in veste di delegato. Dal 2013 al 2016 ha poi svolto il ministero di amministratore apostolico ad nutum Sanctae Sedis. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 28 dicembre 2017.