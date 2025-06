"Auguri Papa Leone", disegni e messaggi dei bambini per il primo mese di pontificato

Scrivono da Gaza, dal Brasile, dall'Indonesia, dall'Italia e da tanti altri Paesi. Inviano messaggi di auguri a Leone XIV oppure presentano richieste di preghiera e di invocazione di pace nelle loro terre ferite dalle violenze. I bambini di tutto il mondo hanno voluto farsi presenti in questo giorno importante per il Papa che celebra oggi, 8 giugno, il primo mese del suo pontificato. Non solo espressioni artistiche, ma quasi delle lettere aperte: "In quei tratti semplici, colorati, spesso incerti, si legge il grido dell’infanzia ferita ma ancora capace di sognare", spiega padre Enzo Fortunato. "Il tema ricorrente è la pace. Pace invocata, desiderata, attesa. Bambini che si sentono abbandonati, ma che non rinunciano a parlare con il cuore. Un cuore che vede in Papa Leone un riferimento, un volto buono a cui affidare le proprie speranze".

