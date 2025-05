Abbandonarsi a Colui che guida la Chiesa

Andrea Tornielli

La diocesi di Roma ha il suo Vescovo, la Chiesa universale il suo pastore. Con una rapidità che può sorprendere soltanto coloro che leggono la vita della Chiesa con le lenti della politica, il conclave ha designato il Successore di Pietro. Grazie, Santo Padre, per aver accettato. Grazie per aver detto “sì” e per esserti abbandonato a Colui che guida la Chiesa.

Tornano di nuovo alla mente le memorabili parole pronunciate da Paolo VI di fronte agli alunni del Collegio lombardo, nel dicembre 1968, durante il periodo difficile delle contestazioni nel post-concilio: «Tanti – disse il Pontefice - si aspettano dal Papa gesti clamorosi, interventi energici e decisivi. Il Papa non ritiene di dover seguire altra linea che non sia quella della confidenza in Gesù Cristo, a cui preme la sua Chiesa più che non a qualunque altro. Sarà Lui a sedare la tempesta. Quante volte il Maestro ha ripetuto: “Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!”. Il Papa sarà il primo ad eseguire questo comando del Signore e ad abbandonarsi, senza ambascia o inopportune ansie, al gioco misterioso della invisibile ma certissima assistenza di Gesù alla sua Chiesa. Non si tratta di un’attesa sterile o inerte: bensì di attesa vigile nella preghiera. È questa la condizione, che Gesù stesso ha scelto per noi, affinché Egli possa operare in pienezza, Anche il Papa ha bisogno di essere aiutato con la preghiera».

Oggi è il mondo in mezzo ad essere in mezzo a una tempesta, squassato da guerre e violenza. Preghiamo per la pace. Preghiamo con Pietro e per Pietro. E confermati da lui nella fede, impariamo anche noi ad abbandonarci a Colui che regna dal legno della croce portando su di sé le ferite dell’umanità.