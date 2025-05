Il Papa: abbraccio i popoli che soffrono per la guerra. Coraggio per chi cerca pace

Dopo la preghiera del Regina Caeli, Leone XIV esprime vicinanza per le zone del mondo piagate dai conflitti e ricorda la Giornata per la Chiesa in Cina e i cattolici cinesi: che Maria ottenga “a loro e a noi la grazia di essere testimoni forti e gioiosi del Vangelo, anche in mezzo alle prove, per promuovere pace e armonia”. Il Pontefice ricorda anche il decennale della Laudato si' di Papa Francesco: "Ha insegnato a tutti ad ascoltare il grido della terra e dei poveri"

La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra; invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace

Questo l’appello di Papa Leone XIV, dopo la preghiera mariana del Regina Caeli - per la prima volta recitata dalla finestra del Palazzo Apostolico - per esprimere vicinanza e sostegno a quanti sono messi in ginocchio dalle violenze e dai conflitti nel mondo, come pure a tutti coloro che si impegnano per fermare le guerre. Mentre dal mondo, in primis Gaza e Ucraina, continuano a giungere notizie di attacchi, morti, case e villaggi distrutti, il Papa fa risuonare la sua voce davanti a migliaia di fedeli in Piazza San Pietro.

Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina: testimoniare il Vangelo anche in mezzo alle prove

Il Pontefice ricorda anche la Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina di ieri, sabato 24 maggio. Istituita da Benedetto XVI nel 2007, si celebra nella memoria liturgia della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani.

Nelle chiese e nei santuari della Cina e in tutto il mondo si sono elevate preghiere a Dio come segno della sollecitudine e dell’affetto per i cattolici cinesi e della loro comunione con la Chiesa universale. L’intercessione di Maria Santissima ottenga a loro e a noi la grazia di essere testimoni forti e gioiosi del Vangelo, anche in mezzo alle prove, per promuovere sempre la pace e l’armonia

Dieci anni fa l’enciclica Laudato si’

Il Papa richiama poi un'altra importante ricorrenza: il decennale dell’enciclica di Francesco Laudato si’ sulla cura della casa comune, pubblicata il 24 maggio 2015. Papa Leone ne sottolinea il fondamentale impatto che il documento ha avuto nei cinque continenti: “Essa ha avuto una straordinaria diffusione, ispirando innumerevoli iniziative e insegnando a tutti ad ascoltare il duplice grido della Terra e dei poveri. Il Pontefice si rivolge anche coloro che hanno agito ispirati dall'enciclica: “Saluto e incoraggio il Movimento Laudato si’ e tutti coloro che portano avanti questo impegno”.

L’esempio del nuovo beato Stanislao Kostka Streich

Leone XIV infine pone agli occhi dei fedeli l’esempio e la testimoninza del prete polacco e martire Stanislao Kostka Streich, beatificato ieri nella città di Poznań. “Ucciso in odio alla fede nel 1938, perché la sua opera in favore dei poveri e degli operai infastidiva i seguaci dell’ideologia comunista”, sottolinea il Papa.

Il suo esempio possa stimolare in particolare i sacerdoti a spendersi generosamente per il Vangelo e per i fratelli

