Il Papa alle università di Nord, Sud e Centro America: siate ponti di integrazione

Leone XIV invia un videomessaggio ai rettori degli atenei che partecipano all’incontro della Rete delle Università per la Cura della Casa Comune a Rio de Janeiro. L’appuntamento in occasione dei dieci anni della Laudato si’ e in preparazione alla Cop30. Il Pontefice incoraggia a riflettere su remissione del debito pubblico ed ecologico e a lavorare per la giustizia sociale e ambientale

Vatican News

È “un grande saluto”, accompagnato dall’incoraggiamento a lavorare “per la giustizia ecologica, sociale e ambientale”, quello che Papa Leone XIV invia ai rettori delle 200 università di Nord, Sud, Centro America e della Penisola Iberica riuniti, da oggi fino al 24 maggio, presso la Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (PUC-Rio) per una riunione sinodale organizzata dalla Rete Universitaria per la Cura della Casa Comune con il sostegno della Pontificia Commissione per l'America Latina. Quattro giornate di dialogo, discernimento e proposte di azione per affrontare la crisi socio-ambientale, in occasione dei dieci anni della enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e in preparazione alla Cop30 che si terrà proprio in Brasile, a Belém, il prossimo novembre.

Integrazione e giustizia

“So che state per fare un lavoro sinodale di discernimento in preparazione alla Cop30”, dice infatti il Papa nel filmato. “Rifletterete insieme su una possibile remissione del debito pubblico e del debito ecologico, una proposta che Papa Francesco aveva suggerito nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. E in questo anno giubilare, un anno di speranza, questo messaggio è così importante”.

L’incoraggiamento del Pontefice ai rettori per la loro missione è ad “essere costruttori di ponti di integrazione tra le Americhe e la Penisola Iberica, lavorando per la giustizia ecologica, sociale e ambientale”. “Vi ringrazio tutti per i vostri sforzi e il vostro lavoro. Vi incoraggio a continuare a costruire ponti”, afferma ancora il Papa, inviando a tutti tramite il filmato la sua benedizione.

Il videomessaggio del cardinale José Tolentino de Mendonça

Ai partecipanti all’incontro alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro è giunto pure il messaggio del prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il cardinale José Tolentino de Mendonça. Il porporato ha incentrato la sua riflessione sulla Laudato si’ che ha mutato la mentalità comune con “la consapevolezza che non siamo soli, che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che tutto è interconnesso e che dobbiamo affrontare le sfide della casa comune e le sfide della fraternità allo stesso tempo”. In vista della Cop30 e nel tempo giubilare “è insieme che possiamo davvero rendere le nostre università e le nostre reti universitarie laboratori di comunione e di futuro”, ha detto il cardinale. L’università non è infatti “una bolla ai margini della realtà”, ma è “coinvolta nei grandi processi di riflessione, innovazione, qualificazione etica e giustizia delle nostre società”. Solo in questo modo “l'identità cattolica può essere veramente riflessa”.