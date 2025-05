Il 17 giugno Papa Leone XIV incontra la Conferenza Episcopale italiana

L'udienza in Aula Paolo VI alle 10. All’incontro seguirà l’80.ma Assemblea Generale straordinaria per alcuni adempimenti statutari. Invece il 27 maggio presso la sede di Circonvallazione Aurelia si riunirà il Consiglio Episcopale Permanente in sessione straordinaria. Saranno illustrate le prossime tappe del cammino sinodale, in preparazione alla Terza Assemblea Sinodale

Vatican News Il prossimo 17 giugno Papa Leone XIV riceverà in udienza la Conferenza Episcopale Italiana, in Aula Paolo VI, alle ore 10. Lo rende noto la stessa CEI tramite i suoi canali ufficiali. "Siamo grati al Santo Padre per questo gesto di benevolenza e di attenzione all'Episcopato italiano che vive una peculiare e affettuosa sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d'Italia", sottolinea il segretario generale monsignor Giuseppe Baturi. All'incontro seguirà l'80.ma Assemblea Generale straordinaria per alcuni adempimenti statutari. Consiglio Episcopale permanente Martedì 27 maggio, dalle 10.30 alle 16.30, a Roma, presso la sede della CEI di Circonvallazione Aurelia 50, si riunirà invece il Consiglio Episcopale permanente in sessione straordinaria. Dopo l'Introduzione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, saranno illustrate le prossime tappe del Cammino sinodale, in preparazione alla Terza Assemblea Sinodale. Durante i lavori, inoltre sarà approvato il Messaggio per la 75ª Giornata Nazionale del Ringraziamento che si celebrerà il 9 novembre.