"Grazie a voi!": la prima uscita di Leone XIV dalle Mura vaticane

Ieri sera Papa Prevost si è recato al Palazzo del Sant'Uffizio, dove ha risieduto fino all'elezione al Soglio di Pietro. Il saluto affettuoso ai presenti radunati nel cortile interno e la disponibilità a scattare selfie. Poi la benedizione e la gratitudine per tutti

Isabella Piro - Città del Vaticano

"Grazie a voi!". Con affetto e gratitudine Papa Leone XIV si è rivolto ieri sera, giovedì 8 maggio, ai residenti del Palazzo del Sant’Uffizio. Poche ore dopo l’elezione al Soglio di Pietro, nella sua prima uscita dalle Mura Vaticane, il neo Pontefice si è recato nel luogo in cui ha vissuto negli ultimi due mesi - anzi, "sette settimane", come ha precisato lui stesso -, là dove una semplice targa su un portoncino d’ingresso recita ancora "Robert Card. Prevost".

Applausi e strette di mano

Accolto da un composto applauso, Papa Prevost è giunto in automobile fino al cortile del Palazzo del Sant’Uffizio. La veste bianca che spiccava nel buio della sera, ha salutato con una stretta di mano ciascuno dei presenti, scambiando anche qualche parola in spagnolo con alcuni fedeli provenienti dal Messico e dal Venezuela. Era presente anche la suora francese saveriana Nathalie Becquart, sottosegretario al Sinodo dei vescovi, che — in un post su X — ha scritto: "Sono felice di incontrare e congratularmi con il nostro nuovo Papa sinodale che torna nel nostro Palazzo dove viveva!".

In Evidenza 08/05/2025 “La pace sia con voi, Dio ama tutti”, l’abbraccio di Leone XIV alla Chiesa e al mondo Dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro, il primo affaccio di Robert Francis Prevost, finora prefetto del Dicastero per i Vescovi, eletto dai cardinali in ...

"Devo fare le prove della nuova firma"

Poi, una bambina di nome Michela gli si è accostata timidamente per chiedergli di benedire una Bibbia e di apporvi la firma. Leone XIV ha accolto volentieri la duplice richiesta e, con un tocco di umorismo, ha aggiunto: "Devo fare ancora alcune prove della firma, quella vecchia non serve più!". Quindi, per essere sicuro di non sbagliare, ha chiesto alla bimba di fare lo spelling del proprio nome e infine, apponendo la data vicino alla firma, ha aggiunto scherzando: "Che giorno è oggi? 8 maggio?".

I selfie con i presenti

Papa Prevost ha quindi benedetto i fedeli, concludendo le sue parole con: "Auguri! Grazie a voi!". Infine, non si è sottratto alla richiesta di alcuni presenti che gli hanno proposto di scattare un selfie. In precedenza, subito dopo la prima benedizione Urbi et Orbi impartita intorno alle 19.30 dalla Loggia centrale della basilica Vaticana, il 267° Pontefice aveva rivolto un saluto anche ai diversi fedeli che lo attendevano davanti a Casa Santa Marta e che lo hanno accolto al grido di "Viva il Papa!". Un’esclamazione di gioia alla quale il successore di Pietro ha risposto con un gesto di saluto, prima di rientrare nel luogo in cui ha risieduto nel periodo del Conclave.