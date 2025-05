Renzo Pegoraro è il nuovo presidente della Pav. Il grazie del Papa a Paglia

Monsignor Pegoraro, 65 anni, sacerdote padovano, era cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita dal 2011. Leone XIV esprime “il più fervido ringraziamento” all’arcivescovo Vincenzo Paglia per il servizio svolto quale presidente della Pav e gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia

Vatican News

Papa Leone XIV ha nominato monsignor Renzo Pegoraro nuovo presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav). Dal 2011 era il cancelliere dell’Accademia. Succede all’arcivescovo Vincenzo Paglia che il 21 aprile scorso ha compiuto 80 anni.

“Ringrazio Papa Leone XIV per la nomina a presidente della Pontificia Accademia per la Vita - afferma monsignor Pegoraro secondo quanto riferisce un comunicato della Pav - Il lavoro svolto in questi anni a fianco di monsignor Vincenzo Paglia e prima ancora a fianco di monsignor Ignacio Carrasco de Paula, è stato affascinante e stimolante, in linea con le indicazioni operative e tematiche del compianto Papa Francesco”.

Monsignor Pegoraro è nato a Padova il 4 giugno 1959. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale l’11 giugno 1989, incardinandosi nella Diocesi di Padova. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1985 presso l’Università di Padova. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Morale nel 1990 presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma, conseguendo il Diploma di Perfezionamento in Bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato segretario generale della Fondazione Lanza di Padova e docente di Bioetica presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Dal 2000 è professore di Nursing Ethics all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Dal 2010 al 2013 è stato presidente dell’EACME (European Association of Centers of Medical Ethics). Era cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita dal primo settembre 2011. Ha pubblicato diversi volumi, articoli, e saggi.

In Evidenza 26/05/2025 Paglia: ho 80 anni, termina il mio mandato come presidente della Pav In una intervista al quotidiano "La Stampa", il presule parla della conclusione del suo servizio a capo della Pontificia Accademia per la Vita: è la prassi ordinaria nella Curia ...

In una lettera a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin - riferisce il comunicato della Pav - il Papa, “mosso da viva riconoscenza”, esprime a monsignor Paglia “il più fervido ringraziamento” per il servizio svolto dal 2016 quale presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav) e gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.