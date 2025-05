Papa Leone XIV visita il Dicastero per i Vescovi

Il Pontefice questa mattina nel Dicastero di cui è stato prefetto per oltre due anni. Nella cappella ha celebrato la Messa

Visita a sorpresa, questa mattina, di Papa Leone XIV al Dicastero per i Vescovi, dove ha celebrato la Messa nella cappella. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.

Nella sede in Piazza Pio XII del Dicastero di cui è stato prefetto dalla nomina nel gennaio 2023 fino alla sua elezione, Leone XIV è giunto intorno alle 10 del mattino a bordo del mini-van scuro già visto per le sue visite fuori dal Vaticano. Ovvero quella del 10 maggio a Genazzano, per pregare nel Santuario della Madre del Buon Consiglio, e quella di esattamente una settimana fa all'Augustinianum dove ha celebrato la Messa e pranzato con i confratelli agostiniani.

Oggi, quindi, la terza uscita a sorpresa salutata dagli applausi e dai cori di "Viva il Papa" di una piccola folla radunata nella piazza a pochi metri dal colonnato di San Pietro. Altre persone si sono ritrovate invece in Via dei Corridori, quindi sul retro del palazzo, per attendere l'uscita dal garage della vettura con il Pontefice, dopo circa un'ora e mezza.