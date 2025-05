Leone XIV riceve in udienza il vicepresidente Usa Vance

In Vaticano l’incontro tra il Papa e il numero due della Casa Bianca che successivamente si è intrattenuto a colloquio con l'arcivescovo Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali: nelle zone di guerra si rispetti il diritto umanitario e internazionale

Vatican News

Colloquio stamani in Vaticano tra il Papa e il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance, presente ieri alla Messa di inizio del ministero petrino di Leone XIV.

Successivamente, riferisce un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, si è svolto l’incontro con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - si legge nella nota - si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa”.

Soluzione negoziale tra le parti in conflitto

Tra i temi toccati anche l’attualità internazionale con l’espresso auspicio che si rispetti il diritto umanitario e il diritto internazionale nelle aree di conflitto nella speranza di “una soluzione negoziale tra le parti coinvolte”.

Il vicepresidente Vance aveva incontrato privatamente lo scorso 20 aprile a Casa Santa Marta Papa Francesco con il quale aveva scambiato gli auguri nel giorno di Pasqua. Prima ancora aveva avuto un colloquio con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, nel quale era stato ribadito il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa, con uno scambio di opinioni anche sulla situazione internazionale.