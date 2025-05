Il Papa incontra il primo ministro australiano

Questo pomeriggio l’udienza di Leone XIV al premier del Commonwealth del grande Paese dell'Oceania Anthony Albanese. Al centro dei colloqui, anche con monsignor Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo umano integrale, la libertà religiosa e il contributo della Chiesa Cattolica al servizio della società

Vatican News

La tutela dell’ambiente, lo sviluppo umano integrale, la libertà religiosa e il contributo della Chiesa Cattolica al servizio della società australiana sono stati al centro dell’udienza concessa oggi da Papa Leone XIV, nel Palazzo Apostolico Vaticano, al primo ministro del Commonwealth dell’Australia, Anthony Albanese. Dopo il Pontefice - riferisce la Sala Stampa della Santa Sede - Il premier ha successivamente incontrato l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Durante i cordiali colloqui in segreteria di Stato, è stato espresso vivo apprezzamento per le buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e l’Australia, nonché per il contributo della Chiesa cattolica al servizio della società, specialmente nell’ambito educativo. C’è stato poi uno scambio di vedute sulla situazione socio-politica del Paese, e ci si è soffermati in modo particolare su temi di comune interesse, tra i quali, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo umano integrale e la libertà religiosa.

L'udienza di Francesco al governatore generale nel 2018

Per il premier Anthony Albanese, in carica dal 2022, si tratta della prima udienza con un Pontefice. Il 25 giugno 2018 il Governatore Generale del Commonwealth di Australia, Peter Cosgrove, era stato ricevuto da Papa Francesco. Nel colloquio erano state affrontate le tematiche della migrazione, sia a livello globale che regionale, nonché dei cambiamenti climatici.