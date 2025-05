In udienza dal Papa il presidente della Colombia

Stamani l’udienza di Leone XIV al capo di Stato Gustavo Francisco Petro Urrego. Nel colloquio con monsignor Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, anche la situazione sociopolitica della Colombia

Vatican News

Il Pontefice ha incontrato il presidente della Repubblica di Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, giunto a Roma per la celebrazione eucaristica di inizio ministero petrino di Leone XIV, ieri in Piazza San Pietro.

Dopo il colloquio con il Papa - riferisce la Sala Stampa della Santa Sede - il presidente si è recato in Segreteria di Stato per parlare con l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso dell'incontro “è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Colombia e la Santa Sede, sottolineando la positiva e duratura collaborazione tra la Chiesa e lo Stato a sostegno dei processi di pace e riconciliazione”.

Pace, riconciliazione e migrazioni

Tra i temi toccati anche la situazione socio-politica della Colombia e della Regione, con particolare attenzione alle sfide legate alla sicurezza, alle migrazioni e al cambiamento climatico. L’ultima volta del presidente del Paese sudamericano era stato in Vaticano il 19 gennaio 2024 quando aveva incontrato Papa Francesco. Si trattava del primo colloquio dopo l’elezione a capo di Stato nell’agosto del 2022. Nel febbraio di quell’anno aveva già visto il Papa quando era candidato alla presidenza della Colombia e ancor prima, nel 2015, da sindaco di Bogotà, si era recato in Vaticano per un evento sui temi di schiavitù moderna e cambiamento climatico.