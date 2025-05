Il Papa riceve i presidenti di Perù e Ucraina

Nel giorno dell’inizio del ministero petrino, Leone XIV ha ricevuto in udienza la presidente della Repubblica peruviana, Dina Ercilia Boluarte Zegarra e il presidente ucraino Zelensky

Vatican News

Per Papa Leone XIV ci sono stati due incontri in Vaticano a margine della celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero petrino.

Prima ha salutato la presidente peruviana Dina Ercilia Boluarte Zegarra che su X ha scritto di aver portato al Pontefice la vicinanza affettuosa del popolo del Perù. Ha poi ricordato il nuovo Vescovo di Roma, come “un servo di Dio che ha dedicato molti anni alla missione evangelizzatrice e al servizio dei più bisognosi del Paese”.

Il Papa con la presidente peruviana Dina Ercilia Boluarte Zegarra (@Vatican Media)

Successivamente Leone XIV ha ricevuto in udienza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme alla moglie Olena Zelenska. Anche lui ha affidato a X la gratitudine per le parole pronunciate al Regina Caeli sull’Ucraina in particolare “sulla necessità di una pace giusta” perché “ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza”. Poi l’augurio per la missione alla quale il Pontefice è chiamato nella speranza che le preghiere “per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti” siano ascoltate.

Leone XIV con il presidente Zelensky (@Vatican Media)