Il Papa telefona al cardinale 99enne Karlic per esprimergli sostegno dopo un'operazione

L'arcivescovo emerito di Paraná, affiliato dell'Ordine di Sant'Agostino, lo scorso 10 maggio è stato ricoverato per un arresto cardiaco e sottoposto a un intervento. È stato dimesso martedì e lo stesso giorno ha ricevuto la chiamata di Leone XIV che gli ha assicurato vicinanza e preghiere. Il porporato ora tracorre la convalescenza in una casa per sacerdoti

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano Una voce calma e serena quella che, il pomeriggio di martedì 20 maggio, sussurrava al telefono parole di gratitudine e sostegno al cardinale Estanislao Esteban Karlic, arcivescovo emerito di Paraná (Argentina), reduce da un delicato intervento chirurgico. Papa Leone XIV ha voluto esprimere personalmente la sua vicinanza al porporato, a 99 anni tra i più anziani del Collegio cardinalizio (secondo dopo il nunzio Angelo Acerbi) e gli ha telefonato il giorno stesso delle dimissioni dall'ospedale ringraziandogli, in spagnolo, per il suo servizio alla Chiesa ed assicurandogli le sue preghiere in questo periodo di ripresa. Il ricovero e l'operazione Il 10 maggio scorso Karlic è stato ricoverato a causa di un arresto cardiaco e pochi giorni dopo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'impianto di un pacemaker. Dopo un esito positivo, è stato dimesso e trasferito nella casa sacerdotale Jesús Buen Pastor per continuare la convalescenza. Nello stesso giorno, quindi, il gesto di affetto di Leone XIV: un momento di "grande semplicità" e di "enorme grazia" che "gli ha lasciato una pace profondissima", lo definisce l'Arcivescovado di Paraná che tramite la sua pagina web ufficiale ha diffuso la notizia del colloquio. Una antica amicizia Vigile e cosciente ma ancora debole dopo la degenza, il cardinale Karlic – ha spiegato padre Eduardo Tanger, vicario della Cattedrale metropolitana, ai media locali – non è riuscito a parlare durante la telefonata ma è rimasto molto colpito da questa iniziativa del Papa al quale lo lega un'antica amicizia. Il cardinale dal 2005 è infatti affiliato dell'Ordine di Sant'Agostino, di cui l'allora padre Prevost è stato priore generale. Durante i viaggi a Roma, soggiornava spesso presso la Casa generalizia degli Agostiniani dove ha avuto modo di conoscere il futuro Papa. Creato cardinale da Benedetto XVI nel 2007, Karlic ha festeggiato il suo 99.mo compleanno il 7 febbraio presso il monastero di Nostra Signora del Paraná, ad Aldea María Luisa, accompagnato dalle suore benedettine.